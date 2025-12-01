Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că intervențiile dedicate populației afectate de sistarea alimentării cu apă din județele Prahova și Dâmbovița continuă și astăzi, cu sprijinul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Instituția a transmis, într-un mesaj publicat pe Facebook, că toate acțiunile sunt gestionate în regim de urgență, în baza deciziilor Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență și a Hotărârii CNSU nr. 32 din 30 noiembrie 2025, care prevede măsuri imediate pentru comunitățile afectate.

Conform datelor raportate de IGSU, pompierii de la ISU Prahova au distribuit apă menajeră în mai multe localități și instituții esențiale.

La Breaza, punctul de distribuție a fost stabilit la sediul primăriei, în timp ce în Băicoi livrările au fost realizate atât către Spitalul Patrick, cât și către recipientele amplasate anterior de autorități în diverse zone ale orașului.

Tot în Prahova, în Câmpina, apa menajeră a fost furnizată către Asociația Sindrom Down, Spitalul Municipal, Casa Tineretului, Direcția Economică și Liceul de Electromecanică.

În plus, Detașamentul de Pompieri Câmpina oferă sprijin suplimentar în distribuirea baxurilor de apă potabilă către populația locală, pentru a acoperi într-un ritm cât mai rapid cererea tot mai ridicată.

Intervențiile sunt la fel de intense și în județul Dâmbovița, unde pompierii militari sprijină autoritățile locale din Moreni în manipularea și distribuția apei potabile îmbuteliate către populație.

Totodată, aceștia asigură alimentarea continuă cu apă a unităților sanitare din municipiu, pentru a preveni blocaje care ar putea afecta serviciile medicale.

În sprijinul operațiunilor, IGSU a dislocat autospeciale de mare capacitate din alte județe, astfel încât necesarul de transport să fie acoperit integral.

Instituția subliniază că evoluția situației este monitorizată permanent, iar distribuirea apei, atât menajere cât și potabile, va continua în funcție de nevoile identificate la nivel local.

IGSU, DSU și Ministerul Afacerilor Interne rămân mobilizate pentru a oferi un răspuns rapid și eficient, asigurând sprijin neîntrerupt comunităților afectate până la depășirea crizei, se mai arată în mesajul postat de reprezentanții IGSU.