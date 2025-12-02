În România, recalcularea pensiilor pentru cei care au lucrat în condiții grele sau periculoase este un subiect important pentru mulți angajați din minerit, energie, sănătate, armată sau poliție. Schimbările din 2025 aduc explicații mai clare despre cum se calculează și se recalculează aceste pensii, potrivit CNPP.

Cei care au muncit în condiții deosebite sau speciale au drepturi în plus la pensie. Condițiile deosebite sunt locuri de muncă unde sănătatea este pusă în pericol, cum ar fi în mine, centrale electrice sau anumite fabrici. Condițiile speciale se referă la meserii din armată, poliție, penitenciare sau servicii de urgență, unde riscurile sunt foarte mari și permanente.

Recalcularea se face doar pentru pensiile care sunt deja în plată sau sunt în curs de stabilire. Cei care au avut parte de recalculări parțiale trebuie să verifice dacă toate perioadele lucrate în condiții speciale sau deosebite au fost luate în calcul.

Dacă cineva observă greșeli în acte sau în calculul făcut de Casa de Pensii, poate depune o contestație în 30 de zile de la primirea deciziei.

Recalcularea pensiilor pentru cei care au lucrat în condiții grele sau periculoase ajută la acordarea unei pensii corecte, care reflectă riscurile și efortul depus. Este important ca fiecare beneficiar să pregătească actele necesare și să depună cererile la timp pentru a primi suma corectă.

Recalcularea pensiei începe prin stabilirea punctajului mediu anual, care se calculează pe baza salariilor și a contribuțiilor plătite la pensii. Pentru cei care au lucrat în condiții grele sau periculoase, legea spune că se aplică un coeficient în plus la calcul.

Dacă cineva a lucrat în condiții deosebite, la vechimea reală se adaugă un coeficient de 1,3–1,5, în funcție de cât de riscant a fost locul de muncă. Pentru condiții speciale, coeficientul este mai mare, între 1,5 și 2. Asta înseamnă că un an lucrat în astfel de condiții poate fi considerat ca 1,5 sau chiar 2 ani la calculul pensiei.

Acești coeficienți se aplică în funcție de perioada lucrată în condiții deosebite sau speciale și se adaugă la vechimea totală, influențând direct valoarea finală a pensiei.

Pentru a-ți recalcula pensia, trebuie să depui o cerere la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) sau la casa de pensii din zona în care locuiești. Ai nevoie de următoarele documente:

carnetul de muncă sau adeverințe care arată perioadele lucrate în condiții speciale sau deosebite;

acte care dovedesc salariile și contribuțiile plătite;

cererea oficială de recalculare, completată și semnată.

După ce sunt verificate toate documentele, Casa de Pensii îți trimite decizia de recalculare, în care este trecută noua valoare a pensiei. Dacă recalcularea se referă la perioade din trecut, diferențele de bani se plătesc retroactiv.