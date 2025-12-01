Doliu în televiziune. Fostul șef al știrilor B1 TV, Mihai Stegerean, a încetat din viață chiar astăzi, de Ziua Națională a României. Internat de câteva zile, Mihai a pierdut lupta cu o boală cruntă care îl măcina de câțiva ani.

Potrivit anunțului de pe Facebook, trupul neînsuflețit va fi depus mâine, 2 decembrie, între orele 14:00-22:00 la capela Bisericii Mogoșoaia 2, unde toți cei care l-au cunoscut și l-au prețuit îi pot fi aproape pentru ultima dată. Slujba de înmormântare va avea loc pe 3 decembrie, ora 11:30, la Biserica Mogoșoaia 2. În loc de coroane, și în spiritul grijii pe care a purtat-o mereu celor dragi, românii sunt rugați să onoreze amintirea lui sprijinind viitorul fetițelor sale. IBAN pentru donații: RO25INGB0000999916325561 – Mihaela Stegerean.

„Cu inimile sfâșiate, anunțăm că Mihai Stegerean s-a stins. De astăzi, Mihai rămâne doar o amintire… de fapt, multe. Amintirea unui prieten cu inimă mare și gură la fel de mare, mereu pus pe șotii, dar fără urmă de răutate; amintirea unui reporter fără astâmpăr și a unui producător care știa să te facă mai bun chiar și atunci când nu mai aveai energie. Un om care nu suporta să fie compătimit, pentru că își vindeca singur rănile și găsea mereu puterea să se ridice. Rămâne Mihai de mână cu fetele lui, Mihai cu iubita în brațe, Mihai în redacție, pe teren sau în regie; Mihai la o bere cu prietenii, cântând pe străzi; Mihai care te încuraja că vei trece peste ce e greu. Un soț și tată adorat, jurnalist remarcabil și om care a știut să atingă viețile celor din jur cu bunătate, curaj și adevăr. A inspirat nenumărați oameni și a schimbat destine în presa românească, rămânând un reper de integritate, pasiune și lumină. (…) Vă mulțumim din suflet pentru gândurile bune, mesajele, prezența și dragostea pe care i le-ați arătat de-a lungul timpului.

Păstrați amintirea care vă e dragă. Dumnezeu să îl odihnească în lumină și pace”, este mesajul postat de familia sa.

Anunțul privind dispariția lui Mihai Stegerean a stârnit numeroase reacții de tristețe din partea celor care l-au cunoscut. Mulți dintre cei care au reacționat au vorbit despre plecarea sa mult prea devreme. Printre mesajele încărcate de emoție s-au numărat și cele în care apropiații i-au adus un omagiu personal.

Mesajele românilor reflectă un puternic sentiment de respect față de Mihai Stegerean, descris drept „un om deosebit”.

„Condoleante! Condoleanțe! Dumnezeu să-l odihnească în liniște și pace! Dumnezeu să îl odihnească în pace. Condoleanțe. Drum lin printre stele! Dumnezeu sa-l aiba in paza! Dumnezeu să-l ierte și sănătoși îl odihnească! Prea repede ai plecat de lingă noi! Condoleante! A fost un om deosebit! Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace, vărule Mihăiță! Nu pot sa cred! Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanțe sincere familiei. Ce pierdere!”, au scris românii în secțiunea de comentarii.

Mihai a început să lucreze în presă în anul 1995, când s-a angajat ca reporter la Pro TV. După aceea, a fost producătorul „Observatorului de la ora 19:00” de la Antena 1, șeful știrilor la Digi24, producător general al B1 TV și consultant pentru ştirile Kanal D.

La finalul anului 2015, s-a întors la B1 TV, unde a ocupat funcția de redactor-șef. A părăsit postul de televiziune în anul 2022 pentru a se ocupa de o afacere de familie.