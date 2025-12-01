Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat, prin intermediul Facebook-ului, că Ziua Unirii de anul acesta, 1 Decembrie 2025, a fost sărbătorită pentru prima dată printr-o infrastructură rutieră de mare viteză care leagă Muntenia de Moldova și Oltenia de Dobrogea. El a precizat că este prima sărbătoare națională în care între Muntenia și Moldova se circulă în regim de autostradă pe aproximativ 200 km între București și Focșani, iar până la finalul anului se intenționează ca traficul să fie deschis pe autostradă până la Adjud.

Potrivit spuselor sale, odată cu deschiderea circulației pe ultimii 12 km ai DEx12, între Craiova și Pitești, acest 1 Decembrie marchează primul an în care se poate circula pe aproximativ 465 km de drum de mare viteză între Craiova și Constanța, prin conexiunea DEx12 – A1 – A0 – A2.

Directorul general al CNAIR a mai precizat că Unirea de la 1 Decembrie 1918 reprezintă o lecție despre perseverență și coeziune, care rămâne relevantă și necesară și astăzi, și că se simte onorat să contribuie la dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rutiere care unește fiecare regiune istorică a țării.

„La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor!”, este urarea care încheie mesajul lui Pistol.

Cu o zi în urmă, Pistol a arătat imagini live de pe șantierul Autostrăzii Sibiu–Pitești, secțiunea 4 Tigveni–Curtea de Argeș. El a declarat că primul tunel, Momaia, a fost finalizat cu betonul rutier, iar curând va începe și în cealaltă galerie. Pistol a explicat că acest pas este foarte important, fiind unul dintre cele mai dificile puncte ale proiectului. Pentru turnarea betonului se folosesc utilaje speciale.

Tunelul Momaia are 1,35 km, două galerii separate pentru fiecare sens și este primul tunel din România săpat cu metoda austriacă. Șeful CNAIR a mai spus că lucrările pe întreaga secțiune 4, de 9,8 km, sunt gata în proporție de 82%, arătând ritmul rapid al proiectului.

Autostrada Sibiu–Pitești este considerată „bucata lipsă” care leagă rapid Transilvania de sudul țării și de Portul Constanța. Traversarea Carpaților face lucrările dificile și scumpe, dar finalizarea autostrăzii va fluidiza traficul pe Valea Oltului și va crește siguranța pe drum.

Secțiunea 4, Tigveni–Curtea de Argeș, este una dintre cele mai complicate, pentru că include structuri speciale care afectează progresul întregii autostrăzi. Oficial, această secțiune ar trebui să fie gata în 2027, dar directorul CNAIR spune că, dacă ritmul lucrărilor se menține, traficul ar putea fi deschis încă din 2026.

Pentru întreaga autostradă, rămân critice secțiunile montane 2 și 3, care ar trebui finalizate în 2028. Optimist, acestea ar putea fi gata până la sfârșitul anului, dar există și scenarii care amână deschiderea până în 2029, în funcție de lucrări și de condiții tehnice sau de mediu.