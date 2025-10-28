Casa Județeană de Pensii a anunțat că procedurile pentru plata pensiilor au fost deja stabilite pentru toate categoriile de beneficiari. În sistemul public de pensii, sumele se achită lunar, conform opțiunii fiecărui pensionar — fie prin intermediul Poștei Române, fie prin transfer bancar.

Cei care aleg plata prin Poșta Română își vor primi pensiile între 1 și 15 ale lunii, direct la domiciliu, potrivit calendarului obișnuit. Totuși, pentru luna noiembrie, aceste termene vor fi decalate, din cauza faptului că prima zi a lunii coincide cu o zi de weekend.

Potrivit Casei Județene de Pensii, distribuirea pensiilor prin Poșta Română va începe luni, 3 noiembrie, și va continua până pe 15 noiembrie 2025. Pentru pensionarii care nu sunt găsiți acasă la momentul livrării, sumele și documentele de plată vor putea fi ridicate de la ghișeele poștale, în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată.

În situația în care există plăți restante, acestea vor fi efectuate la domiciliu între 11 și 15 noiembrie, conform aceleiași proceduri aplicate pensionarilor avizați.

În România, aproximativ 2,3 milioane de pensionari primesc pensiile în numerar, prin Poșta Română. Aceștia vor începe să încaseze sumele începând cu marți, 4 noiembrie.

Dacă beneficiarii nu sunt prezenți la domiciliu, pensia poate fi ridicată personal de la oficiul poștal, în termenul de două zile lucrătoare. După acest interval, sumele neridicate sunt returnate Casei Județene de Pensii, conform reglementărilor în vigoare.

Pentru cei 2,6 milioane de pensionari care au optat pentru plata prin cont bancar, transferurile vor fi procesate în zilele de 12 și 13 noiembrie 2025. Calendarul respectă programul obișnuit de lucru al Casei Naționale de Pensii Publice și al băncilor partenere, astfel încât plățile să fie efectuate fără întârzieri.

Aceste modificări sunt anunțate anual, în funcție de modul în care se suprapun zilele de plată cu weekendurile sau sărbătorile legale, pentru a evita decalaje în primirea pensiilor.

Pensionarii stabiliți în alte state pot primi pensia din România prin două metode: printr-un mandatar desemnat sau prin transfer bancar direct în contul personal din străinătate.

Cei care aleg prima variantă trebuie să desemneze o persoană de încredere, printr-o procură specială, care să acționeze în numele lor. Documentul trebuie depus la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a mandatarului sau la instituția unde titularul a fost asigurat ultima dată.

Procura specială trebuie autentificată la o misiune diplomatică sau la un oficiu consular al României. Alternativ, aceasta poate fi întocmită la un notar public, fie român, fie străin, în funcție de țara în care se află pensionarul.

Pentru documentele emise în afara României, este necesară aplicarea apostilei conform Convenției de la Haga din 1961, precum și traducerea legalizată în limba română. Apostilarea certifică autenticitatea actelor și le permite recunoașterea în România, fără a mai fi nevoie de procedura de supralegalizare consulară.

Conform reglementărilor, procura specială este valabilă cel mult 18 luni de la data autentificării și trebuie să includă toate datele de identificare ale titularului și ale mandatarului.

Printre informațiile obligatorii se numără:

numele, prenumele, cetățenia, data și locul nașterii, precum și detaliile din actele de identitate ale titularului și ale mandatarului;

obiectul mandatului, care poate acoperi depunerea dosarului de pensie, deschiderea contului bancar, încasarea drepturilor curente sau restante, ridicarea deciziei de pensie ori a taloanelor de plată;

mențiunea explicită că mandatarul are toate obligațiile titularului, inclusiv cea de a anunța orice schimbare care ar putea influența plata pensiei.

Potrivit autorităților, „mandatarul are obligația de a comunica orice modificare a situației titularului, în termen de 15 zile de la apariția acesteia, către casa teritorială de pensii”.

Pentru pensionarii care preferă transferul direct, procedura este simplificată. Beneficiarul trebuie să transmită detaliile bancare complete — inclusiv IBAN, SWIFT/BIC, numele și adresa băncii — împreună cu o declarație de transfer către casa teritorială de pensii din România. Documentele pot fi trimise fie prin poștă, fie prin intermediul instituției de asigurări sociale din țara de reședință.