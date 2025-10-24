Președintele Nicușor Dan a abordat, vineri seara, la Iași, subiectul tensionat al proiectului privind pensiile magistraților, după ce legea a fost declarată neconstituțională de către Curtea Constituțională a României (CCR).

Șeful statului a afirmat că esențial este faptul că „există o problemă de fond” în sistemul de pensii speciale și că întreaga coaliție are voința politică de a o soluționa în cursul anului 2025.

El a subliniat că diferențele de opinie din interiorul coaliției sunt legitime, dar a precizat că este important să existe consultare și reflecție asupra soluțiilor.

În viziunea sa, toate discuțiile purtate până acum au fost centrate pe aspectele de fond, iar textul legislativ urmează să fie corectat după o analiză atentă a juriștilor, care au semnalat probleme de interpretare.

Președintele a estimat că noua formă a legii ar putea fi definitivată în cel mult două-trei săptămâni. El a adăugat că principalele puncte sensibile rămân perioada de tranziție privind creșterea vârstei de pensionare și cuantumul pensiei în raport cu salariul, două aspecte care necesită consens politic.

„Lucrul cel mai important este că avem o problemă, pensia cât salariul și voință în coaliție. Mai mult decât atât este voință să fie rezolvată în 2025. Este legitim ca oamenii să aibă opinii diferite. Cu cine se consultă, este bine să existe o consultare, vedem. Toată reflecția care s-a purtat a fost pe fond. Estimez că nu va dura mai mult de două, trei săptămâni. Între timp, mulți juriști s-au uitat la acest text și există chestiuni de interpretare. Ele vor fi corectate. Rămân cele două discuții mari pe care să se ajungă la acord politic, perioada de tranziție și cuantumul pensie-salariu”, a spus președintele Nicușor Dan.

Referindu-se la dezbaterea privind creșterea salariului minim, Nicușor Dan a atras atenția că măsura trebuie privită în contextul unei directive europene care se află în prezent în analiză la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cu termen în noiembrie.

Președintele a explicat că, până la adoptarea bugetului în decembrie, s-ar putea modifica cadrul legal european, motiv pentru care decizia trebuie fundamentată cu prudență.

El a avertizat că o majorare forțată a salariului minim ar putea face unele activități economice necompetitive și ar putea duce la pierderea unor locuri de muncă. Totodată, a menționat că nu i s-a solicitat expertiza în acest subiect, dar este dispus să contribuie la dialog dacă va fi invitat.

„Să ne uităm la context. Există o directivă EU care vorbește de salariul minim. Ea e contestată la curtea de justiție, cu termen de noiembrie. Când vorbim noi de buget, în decembrie, ar putea să nu mai fie. Apoi există dialog pe oportunitate între Guvern, patronate, sindicate. Evident că toată lumea vrea salarii mai mari. E posibil ca forțând un salariu minim anumite activități să fie necompetitive, iar unii să-și piardă locul de muncă. Nu mi-a solicitat nimeni expertiza, dar o ofer dacă sunt chemat în cadrul discuțiilor”, a mai spus Nicușor Dan.

Între timp, principalele confederații sindicale au anunțat organizarea unei acțiuni de protest săptămâna viitoare în fața Guvernului, acuzând politicile de austeritate și inechitățile sociale.

„Confederaţia Naţională Sindicală ”Cartel ALFA”, CNSLR Frăţia, CSDR, Confederatia Sindicală Naţionala Meridian, desfăşoară în data de 29 octombrie 2025 o acţiune de protest în faţa Guvernului României, ca urmare a problemelor sociale şi economice majore cu care se confruntă lucrătorii din România”, se arată în mesajul comun al sindicaliștilor.

Sindicaliștii au transmis că nu mai acceptă „să fie victimele unui sistem corupt și incompetent” și cer autorităților un pachet amplu de măsuri care să includă: