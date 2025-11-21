Tudorel Toader a comentat noul demers al Guvernului pentru modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților, în urma deciziei Curții Constituționale care a respins proiectul anterior.

Executivul condus de premierul Ilie Bolojan vrea să adopte legea cât mai rapid, astfel încât România să se încadreze în calendarul agreat cu Comisia Europeană. Neîndeplinirea jalonului ar bloca plata unei tranșe de peste 231 de milioane de euro din PNRR.

Noul proiect este finalizat și asumat de coaliție. Adoptarea depinde însă de avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Guvernul solicită emiterea acestui aviz înainte de termenul maxim de 30 de zile stabilit de CCR, pentru a respecta calendarul european.

Premierul a transmis că modificările față de forma anterioară sunt reduse, iar acest lucru ar putea permite accelerarea procedurilor.

Tudorel Toader susține însă că avizul nu va putea fi emis în timp util. El a declarat la România TV că „data de 28 noiembrie e ca și depășită” și că ținta nu mai este realistă. În opinia lui, procesul de consultare nu poate fi grăbit astfel încât să se încheie înainte de termenul impus de Comisia Europeană.

„Data de 28 noiembrie e ca și depășită. Ținta aceasta nu mai este realistă. Mai avem un pic și intrăm în 2026”, a declarat, la România TV, fostul membru al CCR.

Întrebat despre un posibil moment în care tensiunile dintre guvern și sistemul judiciar s-ar putea diminua, Tudorel Toader a afirmat că acest lucru ar putea avea loc abia după trecerea „valului” generat de disputele politice.

El a precizat că, în opinia sa, nu este firesc ca reforma pensiilor magistraților să fie transformată în temă de campanie electorală.

„După ce va trece acest val, acest asalt pe care clasa politică l-a dat magistraturii. Am convingerea că după, lucrurile vor intra în normalitate”.

Toader a ridicat și problema obligațiilor asumate prin PNRR. El a afirmat că „cei care au scris PNRR” ar trebui întrebați dacă este normal ca documentul să prevadă elemente pe care el le consideră contrare standardelor stabilite de CCR în materie de pensii de serviciu.

Acesta a amintit că instanța constituțională a stabilit anterior că pensia unui magistrat trebuie să fie situată cât mai aproape de nivelul salariului în plată, în considerarea restricțiilor profesionale existente.

Fostul ministru al Justiției a declarat și pentru Adevărul că obligațiile asumate în fața Comisiei Europene prin PNRR nu pot avea prioritate asupra Constituției. El a precizat că reforma pensiilor magistraților nu reprezintă soluția pentru echilibrarea bugetului de stat, deoarece actualul sistem a fost instituit tocmai pentru a compensa restricțiile profesiei.

Toader a menționat că rămâne de văzut dacă CCR va considera constituționale prevederile incluse în noul proiect, care vizează calculul pensiei la 55% din baza de calcul, plafonarea la 70% din ultima indemnizație netă și creșterea graduală a vârstei de pensionare până la 65 de ani, pe o perioadă de 15 ani.