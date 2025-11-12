Din cuprinsul articolului Pensii exagerate pentru anumite categorii de pensionari

Cristian Păun a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care spune că nu dorește să instige la ură, dar dorește să denunțe un sistem de privilegii de pensionare pe care îl consideră profund nedrept şi plătit din bani publici.

”Nu este nicio incitare la violență, ură sau discriminare! Nu ai nevoie să instigi la ceva ce emană deja din întreaga societate. O lehamite imensă. Nu există astăzi nedreptate mai mare în România ca aceste privilegii de lux plătite din bani publici. Această castă de speciali astăzi nu este văzută cu ochi buni de către niciun român normal la cap. Ar trebui să fim dați toți în judecată pentru vehemența noastră împotriva acestei nedreptăți”, a spus acesta.

El a susţinut că anumite categorii beneficiază de pensii exagerate şi condiţii speciale — pensii proporţional mai mari decât ultimele salarii, pensionare cu multe decenii mai devreme, formule de indexare diferite şi sinecuri care majorează veniturile — fără contribuţii echivalente şi fără responsabilităţi clar dovedite, iar multe cazuri rămân nefinalizate sau se prescriu.

”Nu poți să te pensionezi cu pensii de 110%-120% din ultimul salariu, să nu contribui pentru aceste pensii, să te pensionezi cu aceste pensii la o vârstă cu 20 de ani mai mică decât ceilalți, să ai altă formulă de indexare a aceste pensii, să o poți dubla sau tripla cu alte sinecuri la stat când ieși la pensie. Să minți cu nerușinare spunând că aceasta este normalitatea peste tot în Europa și în lume. Să pretinzi că în spatele acestui privilegiu stă o muncă asiduă care necesită o pensie de lux. Mai ales că rezultatele pe care le oferă acest serviciu public de lux, plătit scump din taxele românilor, sunt cele care sunt. Mulți scapă, mulți nici nu ajung să aibă o sentință definitivă (faptele se prescriu), mulți rămân cu toată suma pe care au dosit-o”, a continuat acesta pe pagina de socializare.

Cristian Păun a insistat că revendicarea egalităţii în faţa legii şi tăierea acestor privilegii sunt apeluri paşnice, nu îndemnuri la violenţă, în timp ce reacţiile instituţiilor — în special plângerile penale împotriva criticilor — le-a descris ca o escaladare agresivă care adânceşte clivajele sociale şi seamănă cu o declaraţie ostilă la adresa societăţii.

În concluzie, el a spus că situaţia e o aberaţie care provoacă repulsie şi că soluţia este alinierea acelor privilegii la aceleaşi reguli ca pentru ceilalţi cetăţeni.