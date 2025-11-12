Pensii exagerate pentru anumite categorii de pensionari
Cristian Păun a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care spune că nu dorește să instige la ură, dar dorește să denunțe un sistem de privilegii de pensionare pe care îl consideră profund nedrept şi plătit din bani publici.
”Nu este nicio incitare la violență, ură sau discriminare!
Nu ai nevoie să instigi la ceva ce emană deja din întreaga societate. O lehamite imensă. Nu există astăzi nedreptate mai mare în România ca aceste privilegii de lux plătite din bani publici. Această castă de speciali astăzi nu este văzută cu ochi buni de către niciun român normal la cap. Ar trebui să fim dați toți în judecată pentru vehemența noastră împotriva acestei nedreptăți”, a spus acesta.
El a susţinut că anumite categorii beneficiază de pensii exagerate şi condiţii speciale — pensii proporţional mai mari decât ultimele salarii, pensionare cu multe decenii mai devreme, formule de indexare diferite şi sinecuri care majorează veniturile — fără contribuţii echivalente şi fără responsabilităţi clar dovedite, iar multe cazuri rămân nefinalizate sau se prescriu.
”Nu poți să te pensionezi cu pensii de 110%-120% din ultimul salariu, să nu contribui pentru aceste pensii, să te pensionezi cu aceste pensii la o vârstă cu 20 de ani mai mică decât ceilalți, să ai altă formulă de indexare a aceste pensii, să o poți dubla sau tripla cu alte sinecuri la stat când ieși la pensie. Să minți cu nerușinare spunând că aceasta este normalitatea peste tot în Europa și în lume.
Să pretinzi că în spatele acestui privilegiu stă o muncă asiduă care necesită o pensie de lux. Mai ales că rezultatele pe care le oferă acest serviciu public de lux, plătit scump din taxele românilor, sunt cele care sunt. Mulți scapă, mulți nici nu ajung să aibă o sentință definitivă (faptele se prescriu), mulți rămân cu toată suma pe care au dosit-o”, a continuat acesta pe pagina de socializare.
Cristian Păun a insistat că revendicarea egalităţii în faţa legii şi tăierea acestor privilegii sunt apeluri paşnice, nu îndemnuri la violenţă, în timp ce reacţiile instituţiilor — în special plângerile penale împotriva criticilor — le-a descris ca o escaladare agresivă care adânceşte clivajele sociale şi seamănă cu o declaraţie ostilă la adresa societăţii.
În concluzie, el a spus că situaţia e o aberaţie care provoacă repulsie şi că soluţia este alinierea acelor privilegii la aceleaşi reguli ca pentru ceilalţi cetăţeni.
”Când arăți toate aceste lucruri nu poți fi acuzat că instigi la violență sau discriminare. De ură nici nu mai vorbesc. Nimeni nu a vorbit de pus mâna pe par, luat oamenii la măciuci sau alte violențe care bântuie mintea unor oameni bolnavi de putere. Toți îndemnăm la rezolvarea pașnică a problemei. Tăierea acestor privilegii și alinierea acestor speciali în rând cu noi, cei normali. Atât.
Nimic violent, nimic discriminatoriu în a clama egalitatea în fața legii pensionării de la stat. Plângerea penală este însă o declarație mult mai violentă pe care această castă o face societății românești. Escaladează clar conflictul, clivajul din societate. Este o declarație de război, gen vă băgăm pe toți în închisoare dacă mai continuați cu asta . Vă ducem la Canal. Vă înscenăm procese și sentințe. Ce urmează? O lovitură de stat care să pună căluș tuturor celor care astăzi ne exprimăm public această lehamite? Care arătăm cu degetul spre această nedreptate imensă?”, a mai spus acesta.
