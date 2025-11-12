Cererea de pensionare, împreună cu documentele care arată că îndeplinești condițiile legale, trebuie depusă personal sau prin reprezentantul legal, în cel mult 30 de zile de la data la care îți îndeplinești condițiile de pensionare, la casa de pensii din județul unde locuiești.

Pentru a calcula punctajul lunar:

Înainte de 1 aprilie 2001, se ia în calcul venitul lunar total (brut sau net) pentru care s-au plătit contribuții la pensie.

Între 1 aprilie 2001 și 31 august 2023, se folosește venitul brut lunar declarat oficial, pe baza căruia s-a plătit contribuția la pensii.

După 1 septembrie 2024, punctajul lunar se calculează raportând venitul brut lunar la salariul mediu brut din acel an.

Pe scurt, punctajul arată cât ai câștigat față de salariul mediu din perioada respectivă.

Punctajul anual al asiguratului se determina prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate într-un an calendaristic.

În situația persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare contributiv mai mare de 25 de ani, pentru stagiul de cotizare CONTRIBUTIV care depășește acest plafon se acordă un număr de puncte de stabilitate, astfel:

0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani până la 30 de ani inclusiv, 0,04167 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00139 puncte pentru fiecare zi;

0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani până la 35 de ani inclusiv, 0,06250 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00208 puncte pentru fiecare zi;

un punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani, 0,08333 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00278 puncte pentru fiecare zi.

Numărul total de puncte realizat de asigurat se obține din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului și a numărului de puncte de stabilitate, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea numărului total de puncte realizat de asigurat, pe parcursul întregii perioade de activitate, cu valoarea punctului de referinţă, stabilită prin lege. La data de 1 septembrie 2024, valoarea punctului de referinţă este de 81 de lei.

Dacă ești înscris la un fond de pensii privat, punctajul tău lunar se ajustează pentru că o parte din contribuția ta merge la fondul privat, nu la sistemul public.

Cu alte cuvinte, punctajul tău se corectează în funcție de cât din contribuție ai plătit la stat și cât la fondul privat. Acest lucru se face folosind un indice de corecție, care diferă de la an la an. De exemplu: în 2008 indicele era între 0,93 și 0,92, în 2010 era 0,92, în 2015 era 0,81, între 2018 și 2023 a fost 0,85, iar în 2024 este 0,81.

Pe scurt, indicele de corecție arată cu cât se micșorează punctajul tău lunar dacă ai contribuit și la un fond privat de pensii.

Începând cu data de 1 octombrie 2024, plafonul de impozitare a veniturilor din pensii este de 3.000 lei. Procentul de impozitare se aplică asupra sumei care depașește acest plafon.

Exemplu:

cuantum pensie: 4.467 lei

venitul impozabil lunar din pensii: 4.467 lei – 3.000 lei = 1.467 lei

impozitul aferent: 1.467 lei x 10% (cota de impozit) = 146,7 lei

venitul net din pensie: 4.467 lei – 146,7 lei (impozit) = 4.320,3 lei, rotunjit la 4.320 lei

Dacă vrei să primești pensia pe card, trebuie mai întâi să mergi la o bancă și să îți deschizi un cont pe numele tău. Poți face asta personal sau printr-un reprezentant legal ori o persoană împuternicită prin procură.

După ce ai contul, trebuie să trimiți la casa de pensii o cerere și o copie a extrasului de cont. Poți trimite actele: prin poștă, ca scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau pe e-mailul oficial al casei de pensii (adresa se găsește pe site-ul instituției).

Potrivit CNPP, instituția derulează plăți prin următoarele bănci:

BANCA TRANSILVANIA;

BCR;

BRD;

CEC Bank;

CREDIT EUROPE Bank;

CREDITCOOP;

Exim Banca Românească

GARANTI Bank;

ING;

SALT Bank;

INTESA SANPAOLO Bank;

LIBRA Bank;

PATRIA Bank;

PROCREDIT Bank;

RAIFFEISEN Bank;

UNICREDIT Bank;

VISTA Bank.

Contribuțiile de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii care depășesc suma de 4000 de lei nu se mai rețin de la data de 28 decembrie 2022.

Detalii cu privire la acest aspect sunt furnizate de către casa de pensii.

Potrivit noii legi a pensiilor, valabilă din 1 septembrie 2024, persoanele care locuiesc în străinătate și primesc pensie din România trebuie să trimită de două ori pe an un certificat de viață către casa de pensii. Acest document trebuie trimis:

între 1 ianuarie și 31 martie – prima verificare;

între 1 iulie și 30 septembrie – a doua verificare.

Certificatul trebuie semnat în fața unei autorități legale din țara unde locuiești, care confirmă că ești în viață. Prin „autorități legale” se înțeleg instituții precum: case de pensii sau autorități locale, ambasade și consulate, notari, avocați, medici de familie sau organizații românești recunoscute din străinătate (cum ar fi INAS, INCA, ITAL din Italia).