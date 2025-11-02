Această valoare este rezultatul aplicării noii metode de calcul care se bazează pe valoarea punctului de referință stabilită la 81 de lei începând cu 1 septembrie 2024.

Potrivit simulărilor realizate, pentru un salariu brut de 5.000 de lei, raportat la un salariu mediu brut pe economie de 6.500 de lei, rezultă 0,77 puncte de pensie acumulate anual. Pe durata a 40 de ani de activitate, angajatul acumulează un total de 30,8 puncte de pensie, iar înmulțirea acestora cu valoarea punctului de referință conduce la o pensie lunară de aproximativ 2.494,8 lei.

Valoarea finală a pensiei poate fi influențată de mai mulți factori, printre care eventualele majorări ale valorii punctului de referință, recunoașterea perioadelor necontributive și bonusurile acordate pentru vechime. Astfel, suma primită lunar la pensionare poate fi mai mare sau mai mică în funcție de modificările legislative și de istoricul de contribuții al fiecărui angajat.

Pentru a accesa pensia pentru limită de vârstă, este necesar ca persoana să îndeplinească două condiții esențiale: atingerea vârstei standard de pensionare, 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei, dar și realizarea stagiului complet de cotizare de minimum 35 de ani.

În cazul celor care au contribuit mai puțin de 15 ani, nu se acordă pensia standard pentru limită de vârstă, însă aceștia pot beneficia de indemnizația socială pentru pensionari, cu condiția respectării criteriilor prevăzute de legislația în vigoare.

Noua formulă de calcul urmărește o mai mare corelare între contribuțiile efective și pensia obținută, însă diferențele dintre veniturile din perioada activă și cele de la pensionare rămân semnificative, mai ales pentru persoanele cu venituri apropiate de media națională.

Amintim că românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizare, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în noua lege a pensiilor. Actul normativ stabilește clar criteriile legate de perioadele de contributivitate și cele necontributive, oferind posibilitatea unei pensionări anticipate în anumite situații.

În prezent, vârsta standard de pensionare pentru femei este de 63 de ani, însă acestea pot opta pentru pensionare anticipată cu până la cinci ani mai devreme, adică de la 58 de ani. Vârsta de pensionare a femeilor va crește gradual, cu câte o lună la fiecare două luni calendaristice, începând cu anul 2030, astfel încât în 2035 să ajungă la 65 de ani, la fel ca în cazul bărbaților, conform datelor din Anexa 5 a noii legi.

Pensia anticipată fără penalizare este posibilă pentru cei care au un stagiu minim total de 40 de ani. Acesta include 35 de ani de contributivitate și încă 5 ani care pot cuprinde perioade asimilate sau necontributive, cum ar fi studiile universitare, concediile medicale sau serviciul militar. Specialiștii estimează că un număr semnificativ de persoane din generația „decrețeilor” vor îndeplini aceste condiții și vor putea beneficia de această facilitate.

Stagiul complet de 40 de ani necesar pentru pensia anticipată fără penalizare se calculează prin adăugarea celor 5 ani de perioade asimilate la stagiul contributiv prevăzut în Anexa nr. 5. Cuantumul pensiei anticipate se determină prin raportarea pensiei pentru limită de vârstă la stagiul de cotizare realizat peste cel complet contributiv și la numărul de luni cu care vârsta de pensionare este redusă.

Noua lege aduce beneficii și pentru femeile care au născut și crescut copii. Acestea pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare cu șase luni pentru fiecare copil crescut până la vârsta de 16 ani, reducerea maximă fiind de trei ani și șase luni. Facilitățile se aplică și în cazul copiilor adoptați și crescuți pe o perioadă de cel puțin 13 ani.