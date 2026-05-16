Într-un context economic tot mai instabil, marcat de creșterea inflației, tot mai mulți români devin interesați de Pilonul III de pensii, adică pensiile facultative, prin care își pot asigura economii suplimentare pentru perioada de după retragerea din activitate. Potrivit datelor oficiale, în primele trei luni ale acestui an, aproape 47.000 de persoane și-au deschis conturi de pensii facultative, majoritatea având peste 45 de ani.

Potrivit Pro TV, preocuparea pentru economisirea în vederea pensiei apare, de regulă, după vârsta de 45 de ani. Mulți români se bazează exclusiv pe Pilonul II, unde contribuțiile sunt reținute automat din salariu, însă interesul pentru Pilonul III este în creștere. Cei mai mulți contribuabili la pensiile facultative sunt femei cu vârsta de peste 45 de ani.

În prezent, peste 1.047.000 de români dețin un cont de pensie facultativă, comparativ cu aproape un milion la finalul anului trecut. În total, în Pilonul III s-au acumulat aproximativ 7,8 miliarde de lei, ceea ce înseamnă că fiecare participant are economii medii de circa 7.500 de lei. Contribuția lunară medie este de aproximativ 170 de lei.

Specialiștii susțin că, mai ales în perioade economice dificile, oamenii sunt mai preocupați să economisească și să își asigure un sprijin financiar pentru viitor. De la înființarea fondurilor de pensii private Pilon III, în anul 2007, acestea au înregistrat un randament mediu superior ratei anuale a inflației, iar anul 2025 a fost cel mai performant de până acum. Creșterea interesului a fost susținută și de faptul că numeroase companii oferă contribuțiile la Pilonul III ca beneficiu extrasalarial, în condițiile în care sumele de până la 400 de euro pe an plătite pentru un angajat sunt scutite de taxe.

„Pilonul III de pensie reprezintă pentru mine o predictibilitate, ce se va întâmpla la bătrânețe cu mine. Fondurile de pensie privată îți oferă o vizibilitate a lucrurilor unde se investesc banii, ce se întâmplă și așa mai departe. În fiecare an fondul meu de pensie privat a bătut inflația, ceea ce mă bucură”, a declarat un angajat pentru cei de la Pro TV.

„Chiar în luna martie vedem aproape 20.000 de noi participanți. Este un număr record care aderă într-o singură lună. Și este o creștere care continuă creșterea record pe care am avut-o luna trecută. Ar fi foarte bine să vedem un interes în creștere și în ceea ce privește pe cei tineri, cei aflați la începutul carierei, pentru că ei pot beneficia de această pensie privată mai mult timp și, ca urmare, pot acumula sume mai mari de bani decât dacă începi mai târziu”, a adăugat fondatorul unei platforme de pensii private, conform sursei citate anterior.

Pensia facultativă, cunoscută și ca Pilonul III, reprezintă o formă de economisire suplimentară pentru perioada de pensionare, separată de sistemul public de pensii. Aceasta este destinată persoanelor care doresc să își completeze veniturile de la bătrânețe prin contribuții voluntare, administrate de fonduri private pe baza unor conturi individuale.

Sistemul de pensii din România este structurat pe trei piloni: Pilonul I, care este sistemul public de pensii; Pilonul II, reprezentat de pensiile administrate privat, cu contribuții obligatorii sau opționale în funcție de vârstă; și Pilonul III, pensiile facultative, la care participarea este complet voluntară. Această structură a fost dezvoltată în contextul reformelor internaționale ale sistemelor de pensii, determinate de îmbătrânirea populației și de presiunea tot mai mare asupra sistemelor publice de protecție socială.

Reforma din România a dus la introducerea sistemului de pensii private prin legislația adoptată în perioada 2004–2006, prin Legea nr. 411/2004 și Legea nr. 204/2006. Pilonul III permite oricărei persoane care obține venituri impozabile, fie angajat, fie lucrător independent, să contribuie voluntar cu până la 15% din venitul brut lunar.

Pensia facultativă are rolul de a crește resursele financiare disponibile la vârsta pensionării. Spre deosebire de alte forme de economisire, contribuțiile sunt investite, iar valoarea finală depinde de sumele depuse și de randamentele obținute. Participarea nu este condiționată de vârstă, iar sistemul este flexibil, permițând alegerea fondului, a nivelului contribuției și a perioadei de plată.

Pentru a beneficia de pensie, participantul trebuie să aibă cel puțin 60 de ani, să fi realizat minimum 90 de contribuții lunare și să dețină un activ minim acumulat. În lipsa acestor condiții, suma acumulată poate fi plătită într-o singură tranșă. În cazul invalidității sau decesului, activele sunt transferate titularului sau moștenitorilor.

Fondurile sunt administrate de societăți autorizate și sunt investite în condiții stricte de siguranță, lichiditate și profitabilitate, sub supravegherea Autorității de Supraveghere Financiară. Administratorii au obligația de a investi responsabil și transparent, iar activele sunt evaluate zilnic și auditate periodic.

Pilonul III aduce și beneficii fiscale, contribuțiile fiind deductibile în anumite limite, iar angajatorii pot oferi acest tip de pensie ca beneficiu extrasalarial. Astfel, sistemul devine atât un instrument de economisire individuală, cât și unul de motivare a angajaților.

În esență, pensia facultativă este o soluție flexibilă și complementară sistemului public, oferind participanților libertate de alegere și un plus de siguranță financiară pentru perioada de pensionare.

Sistemul de pensii facultative Pilon III reprezintă o sursă suplimentară de venit la pensionare, distinctă de pensia oferită de sistemul public. După atingerea vârstei legale de pensionare, pensia facultativă este plătită participantului, mandatarului desemnat prin procură specială sau reprezentantului legal, sub forma unor sume periodice. Aceasta completează veniturile obținute din Pilonul I și Pilonul II, oferind un plus de siguranță financiară la bătrânețe.

Accesul la acest tip de pensie se realizează prin aderarea voluntară la un fond de pensii facultative și prin efectuarea de contribuții regulate. Aceste contribuții sunt stabilite în conformitate cu regulile fiecărui fond și sunt reținute și virate fie de angajator, fie direct de participant, în contul individual asociat fondului ales. Participarea la Pilonul III este flexibilă, iar nivelul contribuțiilor poate fi adaptat în funcție de posibilitățile fiecărei persoane.

Contribuția lunară poate ajunge până la 15% din venitul salarial brut sau din venitul asimilat acestuia. Aceasta poate fi suportată exclusiv de angajat sau împărțită între angajat și angajator, în funcție de prevederile contractului colectiv de muncă sau de un acord stabilit cu reprezentanții salariaților. În practică, angajatorul poate vira lunar contribuțiile pentru angajații care au aderat la un fond de pensii facultative, pe baza actului individual de aderare.

Un avantaj important al acestui sistem îl reprezintă beneficiile fiscale. Sumele contribuite sunt deductibile din venitul brut lunar sau din venitul asimilat, în limita echivalentului a 400 de euro pe an fiscal pentru fiecare participant, ceea ce face acest tip de economisire mai atractiv din punct de vedere financiar.

Participanții au libertatea de a modifica, suspenda sau înceta contribuțiile în orice moment, fără a-și pierde calitatea de membru al fondului. Chiar și în cazul în care contribuțiile sunt oprite, drepturile acumulate se păstrează, iar beneficiile vor fi acordate la momentul pensionării.

Pentru protejarea participanților, legislația prevede măsuri stricte de siguranță, inclusiv imposibilitatea declarării unui fond de pensii facultative în stare de faliment. În astfel de situații, sunt aplicate mecanisme speciale de administrare, menite să asigure protecția activelor și a drepturilor tuturor participanților și beneficiarilor.