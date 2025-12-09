Primăria Sectorului 6 a anunțat marți că edilul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, își va depune demisia din postul de primar al Sectorului 6 înainte de a presta jurământul pentru noua funcție. Instituția precizează că demisia va avea loc după parcurgerea procedurilor prevăzute în Codul Administrativ.

Ca urmare, conducerea Sectorului 6 va fi preluată de viceprimarul PNL, Paul Moldovan, care lucrează alături de Ciprian Ciucu de cinci ani. Potrivit informațiilor transmise de Primărie, Moldovan are 46 de ani, este căsătorit și are doi copii.

În perioada octombrie 2020 – iunie 2024, Paul Moldovan a ocupat funcția de administrator public al Sectorului 6. Ulterior, în decembrie 2024, Consiliul Local l-a ales viceprimar, iar în prezent deține și funcția de președinte al PNL Sector 6.

Conform CV-ului, Moldovan este absolvent al Facultății de Administrație Publică din cadrul Universității „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, unde a urmat atât studiile de licență, cât și programul de master în limba engleză.

Cariera sa a început în sectorul public, ca expert în fonduri europene la Consiliul Județean Cluj, iar ulterior a activat în Ministerul de Interne, în domeniul politicilor publice și ca expert în fonduri europene în cadrul Autorității de Management pentru Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative.

Activitate în consultanță și colaborări internaționale

Începând cu anul 2012, Paul Moldovan a lucrat în sectorul privat, unde s-a implicat în proiecte de consultanță destinate administrației publice centrale și locale. Printre activitățile desfășurate se numără:

-elaborarea strategiilor de dezvoltare locală pentru municipii, comune și județe,

-studii de dezvoltare regională,

-proiecte privind simplificarea costurilor administrative,

-activități pentru Școala Națională de Administrație din Albania în domeniul reformei funcției publice,

-cursuri de management al proiectelor și politici publice pentru primării din România.

Potrivit Primăriei Sectorului 6, Moldovan a colaborat și cu Banca Mondială la realizarea strategiilor integrate de dezvoltare locală pentru județul Ilfov și municipiul București.

În 2019, Moldovan a revenit în administrația publică, alăturându-se lui Ciprian Ciucu la ANFP, iar apoi la Primăria Sectorului 6. În primul mandat al lui Ciucu (2020–2024) a deținut funcția de administrator public, iar din 2024 este viceprimar.

În ceea ce privește activitatea politică, Moldovan a intrat în PNL în 1999, a activat până în 2006, iar după o pauză de peste un deceniu a revenit în partid în 2019.