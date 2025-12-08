Salariul lui Ciprian Ciucu ca primar general al Capitalei va fi, în mod evident, mai mare decât cel pe care l-a avut ca edil al Sectorului 6, arată datele financiare publicate de autorități.

Diferența brută depășește 2.400 de lei, iar cea netă se apropie de 1.500 de lei lunar.

Odată cu preluarea mandatului de primar general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu va avea o indemnizație brută mai mare cu 11,1% comparativ cu cea primită în funcția de primar al Sectorului 6. Documentele oficiale arată că, la 30 septembrie 2025, Ciucu încasa pentru funcția de edil de sector un salariu brut de 21.735 de lei.

Suma era calculată prin înmulțirea coeficienților prevăzuți în anexa nr. IX cu salariul minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 9*2.300 lei, la care se adaugă sporul de 5%, conform OUG 156/2024 privind măsurile fiscal-bugetare.

La Primăria Municipiului București, venitul salarial brut pentru funcția de primar general este, la aceeași dată, de 24.150 de lei. Acesta este stabilit pe baza Legii-cadru 153/2017 referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice, corelată cu hotărârea CGMB nr. 97/2024. Rezultă astfel o diferență de 2.415 lei în favoarea funcției de primar general.

În ceea ce privește venitul net, estimările indicate de o platformă de calcul salarial arată că primarul general rămâne cu aproximativ 14.127 de lei „în mână”.

Din salariul brut, se rețin 6.038 lei pentru CAS (25%), 2.415 lei pentru CASS (10%) și 1.570 lei pentru impozitul pe venit (10%). Totalul taxelor ajunge astfel la 10.566 lei, fără a include eventualele deduceri personale.

Prin comparație, salariul net estimat al lui Ciprian Ciucu ca primar al Sectorului 6 era de aproximativ 12.714 lei. Diferența netă dintre cele două funcții este, așadar, de 1.413 lei lunar.

Potrivit declarației de avere depuse în noiembrie 2025, Ciprian Ciucu a obținut un venit anual de 232.192 lei în calitate de primar al Sectorului 6, echivalentul a aproximativ 19.350 de lei pe lună. În plus, acesta a raportat venituri de circa 1.470 de euro provenite din chirii.