Autoritățile din România au descoperit o rețea mare de corupție care a permis aproape 10.000 de oameni din Rusia și alte țări fost sovietice să obțină ilegal documente europene. Potrivit ziarului francez „Le Monde”, unii au plătit până la 75.000 de euro pentru un pașaport românesc, ca să poată călători liber în Uniunea Europeană și să facă afaceri, chiar dacă erau sub sancțiuni internaționale.

Scandalul a atras atenția în toată Europa, după ce anchetatorii au descoperit că cetățenia română era obținută pe baza unor acte false. Gruparea de infractori includea avocați, notari și funcționari de la starea civilă, care înregistrau fictiv oamenii ca rezidenți într-un oraș mic din nordul României.

Numai în 2025, peste 900 de cereri au fost făcute prin acest sistem, majoritatea de ruși care încercau să evite sancțiunile occidentale.

Ancheta arată și un lucru foarte grav: unii solicitanți foloseau identitatea unor soldați ucraineni uciși sau dispăruți în război. Datele lor personale erau folosite pentru a crea identități false, prezentate ca aparținând unor etnici ucraineni, ca să obțină mai ușor cetățenia română.

Perchezițiile s-au făcut în mai multe orașe: Vârfu Câmpului, București, Botoșani și Suceava. Autoritățile cred că peste 18.700 de oameni din fosta URSS au adrese false în România. Într-un caz, cineva ar fi plătit 75.000 de euro pentru serviciile rețelei.

Avocatul Denis Buruian, care se ocupă de anularea cetățeniilor obținute ilegal, spune că situația reprezintă un pericol pentru securitatea României și a Europei.

Unii dintre cei care au obținut pașapoarte românești s-au mutat apoi în Franța, iar alții în Dubai, folosind documentele UE pentru afaceri și conturi bancare.

Până acum, autoritățile au anulat 68 de documente de identitate, iar aproximativ 300 de cazuri sunt încă verificate. Experții spun însă că numărul real al cetățeniilor obținute fraudulos ar putea fi mult mai mare, arătând probleme serioase în securitatea spațiului Schengen.