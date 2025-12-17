Virgil Popescu a anunțat de la Strasbourg că Parlamentul European a adoptat Regulamentul privind Întreprinderea comună europeană pentru calcul de înaltă performanță (EuroHPC), un act legislativ esențial pentru viitorul digital al Uniunii Europene. Votul confirmă direcția asumată de Europa: dezvoltare tehnologică solidă, construită pe reguli clare, responsabilitate și interes public.

În intervențiile sale, Virgil Popescu a subliniat că inteligența artificială trebuie să rămână un mijloc prin care societatea se întărește, nu un scop în sine. Digitalizarea, atât la nivel național, cât și european, are nevoie de infrastructuri sigure și durabile, capabile să sprijine economia reală, cercetarea și administrația publică.

”Inteligența Artificială trebuie să fie un instrument cu impact pozitiv, care să consolideze capacitatea și reziliența procesului de digitalizare atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii Europene. Astăzi am votat pentru adoptarea Regulamentului privind Întreprinderea comună europeană pentru calcul de înaltă performanță (EuroHPC) , dosar în care am depus o serie de amendamente importante, dintre care mai multe au fost preluate în forma finală. Acest regulament consolidează infrastructura europeană de supercomputing și inteligență artificială, esențială pentru competitivitatea, securitatea și suveranitatea digitală a Uniunii”, arată Virgil Popescu.

Regulamentul EuroHPC consolidează rețeaua europeană de supercomputere și infrastructura de inteligență artificială, elemente-cheie pentru competitivitatea economică, securitatea cibernetică și independența tehnologică a Uniunii Europene. O parte importantă a acestui rezultat se datorează amendamentelor depuse de Virgil Popescu, dintre care mai multe au fost incluse integral în forma finală a actului normativ.

Printre acestea se numără introducerea unor criterii ferme privind sustenabilitatea și eficiența energetică. Noile infrastructuri de calcul vor trebui să fie proiectate în acord cu obiectivele europene de neutralitate climatică, prin folosirea energiei regenerabile, sisteme moderne de răcire și soluții de recuperare a căldurii reziduale. Este o abordare care respectă tradiția europeană a echilibrului între progres și responsabilitate.

„Având în vedere că implementarea pe scară largă a sistemelor de calcul de înaltă performanță și a infrastructurilor de inteligență artificială de mare capacitate implică un consum semnificativ de energie, apă și alte resurse, aceste infrastructuri trebuie proiectate și operate în conformitate cu obiectivele Uniunii privind neutralitatea climatică și eficiența energetică, inclusiv prin utilizarea surselor de energie regenerabilă, răcire eficientă și recuperarea căldurii reziduale.”

Un alt set de amendamente vizează interoperabilitatea, securitatea cibernetică și protecția datelor. Toate centrele de tip „AI Gigafactories” vor funcționa pe baza unor standarde comune la nivelul Uniunii, contribuind la un ecosistem digital sigur, predictibil și de încredere, atât pentru instituții, cât și pentru mediul privat.

„Întreprinderea comună va asigura că toate AI Gigafactories respectă standardele la nivelul Uniunii Europene privind interoperabilitatea, securitatea cibernetică și protecția datelor, contribuind la crearea unui ecosistem de calcul sigur și de încredere.”

De asemenea, regulamentul acordă o atenție specială întreprinderilor mici și mijlocii, start-up-urilor și organizațiilor de cercetare. Acestea vor beneficia de acces prioritar la resursele de calcul, în special atunci când dezvoltă aplicații cu impact economic sau social ridicat.

„Acordarea de acces prioritar și, acolo unde este fezabil, a unor măsuri de sprijin specifice pentru IMM-uri, start-up-uri, microîntreprinderi și organizații de cercetare, inclusiv cele fără scop lucrativ sau implicate în cercetare precompetitivă, care dezvoltă aplicații cu impact societal sau industrial ridicat la nivelul Uniunii.”

Un amendament suplimentar, preluat parțial, urmărește facilitarea accesului IMM-urilor și companiilor de talie medie la infrastructuri de inteligență artificială de nivel mondial.