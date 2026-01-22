Pe 21 ianuarie, Parlamentul European a votat să păstreze drepturile pasagerilor de avion și să respingă propunerile care le-ar fi redus. Decizia vine într-un moment în care întârzierile, anulările și taxele suplimentare practicate de companiile aeriene sunt în creștere.

Eurodeputații au menținut pragul de 3 ore întârziere pentru a primi despăgubiri, au susținut transportul gratuit al bagajului de cabină și au cerut ca procedurile de rambursare să fie mai simple și mai rapide. Votul a fost clar: 632 pentru, 15 împotrivă, 9 abțineri.

Ce înseamnă asta pentru pasageri? Despăgubiri pentru întârzieri de peste 3 ore: Pasagerii primesc bani dacă zborul întârzie, este anulat sau li se refuză îmbarcarea. Sume protejate: Compensațiile rămân între 300 și 600 de euro, în funcție de distanța zborului. Bagaj de cabină gratuit: Pasagerii pot lua un obiect personal (poșetă, rucsac, geantă laptop) și un bagaj mic de până la 7 kg, cu dimensiuni de maximum 100 cm. Locuri alăturate pentru familii și persoane vulnerabile: Părinții cu copii sub 14 ani și cei care însoțesc persoane cu mobilitate redusă vor avea locuri alăturate fără costuri suplimentare. Proceduri rapide pentru despăgubiri: Companiile aeriene trebuie să trimită formulare de despăgubire precompletate în 48 de ore după o întârziere sau anulare.

Poziția Parlamentului va fi transmisă Consiliului Uniunii Europene. Dacă statele membre nu sunt de acord, va începe un proces de negociere pentru versiunea finală a legii, care va dura câteva luni înainte de a intra în vigoare.

„Uniunea Europeană a fost dintotdeauna un lider în ceea ce privește drepturile pasagerilor, iar acest vot reconfirmă acest rol. În loc să permită ca taxele suplimentare să devină noua normalitate în Europa, legiuitorii au ales să protejeze pasagerii. Menținerea pragului de trei ore pentru acordarea despăgubirilor este esențială, deoarece întârzierile generează costuri reale pentru pasageri. Mesele, cazarea la hotel, conexiunile pierdute și timpul irosit se acumulează rapid, iar aceste reguli recunosc presiunea financiară asupra pasagerilor cu bugete limitate. De ce ar trebui considerate bagajul de cabină gratuit și locurile alăturate pentru familii drept beneficii de lux? Legiuitorii au decis că acestea sunt așteptări de bază pentru o călătorie echitabilă și ar trebui să devină standard pentru toți pasagerii”, a declarat Anton Radchenko, avocat, specialist în drepturile consumatorilor și CEO al AirAdvisor, potrivit unui comunicat de presă.

Din 2004, pasagerii din UE pot cere despăgubiri pentru zborurile întârziate peste 3 ore, de cel puțin 250 de euro, suma crescând în funcție de distanța zborului. Un studiu AirAdvisor arată că regulamentul UE 261 a îmbunătățit punctualitatea zborurilor.

În 1999, peste 25% dintre zboruri întârziiau mai mult de 15 minute.

În 2005, când regulamentul a intrat în vigoare, întârzierile au scăzut la 20%.

În 2011, mai puțin de 1% dintre zboruri au întârziat peste două ore, una dintre cele mai bune perioade pentru punctualitatea europeană.

După UE 261, zborurile întârziate peste 3 ore au scăzut cu aproximativ 20%, pentru că companiile aeriene au vrut să evite plata despăgubirilor.

Parlamentul European a votat să mențină Regulamentul UE 261, care oferă despăgubiri între 300 și 600 de euro. Tentativele companiilor aeriene de a crește pragul de întârziere și de a reduce despăgubirile au eșuat, deși miniștrii UE propuseseră acest lucru în 2025. Parlamentul a transmis clar că drepturile pasagerilor trebuie păstrate și consolidate, nu slăbite.