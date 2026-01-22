Primul termen al procesului a avut loc la Tribunalul de Primă Instanță din Bruxelles, iar următoarele termene vor avea loc aproape zilnic până la sfârșitul lunii ianuarie. Conflictul a început după o comandă inițială de peste 94 de milioane de doze de vaccin, dintre care România a rămas, după realocările făcute de producători, cu aproximativ 80 de milioane de doze, 70% provenind de la Pfizer. Din acestea, aproximativ 37 de milioane de doze au fost livrate României, însă doar 17 milioane au fost utilizate efectiv.

Decizia de a refuza livrarea restului de 29 de milioane de doze a fost explicată de fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila. El a arătat că situația de la Ministerul Sănătății nu permitea consumarea eficientă a cantităților comandate și că România a reușit să vândă o parte dintre doze altor țări partenere. Restul dozelor nu au fost acceptate pentru a evita pierderi prin plata și depozitarea lor.

„Acele doze nici măcar nu fuseseră încă produse, adică noi am fi comandat o producție pe care nu ar fi fost posibil să o folosim”, a explicat Rafila într-o declarație făcută la Antena 3.

Rafila a subliniat că întreg procesul a fost analizat în contextul unui memorandum semnat anterior, care prevedea alocarea unor cantități mari pentru 2022 și 2023, imposibil de utilizat având în vedere stocurile existente.

„Exact aceeași situație s-a întâmplat și în Polonia. La ei, cantitățile au fost duble, drept care suma solicitată de compania Pfizer depășește sensibil un miliard de euro pentru Polonia", a mai spus fostul ministru al Sănătății.

Negocierile cu Pfizer și Comisia Europeană au fost numeroase, fără a se găsi o soluție acceptabilă. Statul român nu putea achiziționa doze care nu erau produse și să suporte ulterior costurile. Rafila a comparat situația cu Moderna, care avea un acord similar, dar a renunțat voluntar la clauzele contractuale și nu a solicitat despăgubiri.

Situația achizițiilor de vaccinuri este strâns legată de miniștrii care au deținut portofoliul Sănătății în anul 2021. Vlad Voiculescu (USR) și Ioana Mihăilă (fost membru REPER), alături de premierul de atunci Florin Cîțu, au fost implicați în guvernul care a decis comenzile de vaccinuri anti-Covid. Procurorii DNA investighează modul în care aceste achiziții au fost făcute, susținând că au existat supra-comenzi de doze.