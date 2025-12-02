Președintele Nicușor Dan a anunțat că a promulgat legea prin care este introdus Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), o platformă publică menită să asigure un dialog deschis și echitabil între parlamentari și reprezentanții societății.

Șeful statului a transmis pe contul său de Facebook că modificarea Statutului deputaților și senatorilor reprezintă un pas decisiv pentru creșterea transparenței și integrității în procesul legislativ și un element esențial în îndeplinirea standardelor OCDE asumate de România.

Nicușor Dan a arătat că legea stabilește obligativitatea înregistrării în RUTI a tuturor întâlnirilor dintre parlamentari și terți, cu 48 de ore înainte. În situația întrevederilor neplanificate, acestea trebuie consemnate în maximum 48 de ore după desfășurare.

El a precizat că terții vizați de reglementare sunt reprezentanți mandatați ai entităților cu activitate de advocacy, public affairs, organizații neguvernamentale, patronale sau sindicale, precum și camere de comerț ori alte structuri cu interes legitim într-o inițiativă legislativă aflată în procedură parlamentară.

„Am promulgat recent Legea pentru modificarea Statutului deputaților și senatorilor, un pas decisiv pentru creșterea transparenței și integrității în procesul legislativ și un element cheie în îndeplinirea standardelor OCDE asumate de România. Legea introduce Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), o platformă publică menită să asigure un dialog deschis și echitabil între parlamentari și reprezentanții societății. Principalele prevederi ale noii reglementări includ obligativitatea înregistrării întâlnirilor dintre parlamentari și terți în RUTI cu 48 de ore înainte. În cazul întâlnirilor neplanificate, acestea vor fi înregistrate în termen de 48 de ore de la desfășurare. Legea definineste cine sunt terții cu care pot avea loc întrevederi: reprezentanți mandatați ai entităților cu activitate de advocacy, public affairs, organizații neguvernamentale, patronale, sindicale, camere de comerț sau alte structuri cu interes legitim într-o inițiativă legislativă aflată în procedură”, a explicat președintele României.

Nicușor Dan a menționat că legea introduce și sancțiuni pentru nerespectarea regulilor: avertisment scris pentru parlamentari și eliminarea terților din Registru.

De asemenea, el a subliniat că, potrivit deciziei Curții Constituționale, actul normativ respectă principiile statului de drept, standardele de calitate a legiferării și mandatul reprezentativ al parlamentarilor.

Președintele consideră că promulgarea legii întărește angajamentul României pentru un proces decizional transparent și responsabil și constituie un nou pas înainte pe drumul aderării la OCDE.