Recons, societatea responsabilă de administrarea parcărilor din Arad, a anunțat că a retras temporar agenții din teren și a suspendat verificările privind plata taxelor de parcare. Decizia a fost luată din cauza stratului consistent de zăpadă, care s-a depus atât pe carosabil, cât și în parcările publice, acoperind marcajele și făcând dificilă delimitarea clară a locurilor.

Măsura are ca scop evitarea aplicării unor sancțiuni în situații în care șoferii nu au cum să respecte regulile în mod corect, din simplul motiv că nu mai există o vizibilitate normală a spațiilor marcate. În multe zone, accesul este îngreunat de zăpadă, iar parcarea se face în condiții improprii, fără repere clare.

Reprezentanții Recons au precizat că, deși deszăpezirea parcărilor nu intră direct în atribuțiile societății, echipele au sprijinit intervențiile autorităților locale acolo unde situația a impus acest lucru. Totuși, activitatea utilajelor care curăță zăpada este îngreunată de mașinile staționate, ceea ce face intervențiile mai lente și mai complicate.

În astfel de condiții, curățarea completă a parcărilor publice devine mai greu de realizat, mai ales în zonele aglomerate, unde mașinile rămân parcate perioade lungi de timp.

În paralel cu suspendarea controalelor, Recons a anunțat că zonele de tip fast-parking sunt curățate constant. Acestea sunt considerate prioritare, deoarece sunt folosite pentru opriri scurte și trebuie să rămână cât mai funcționale, astfel încât șoferii să poată staționa temporar fără a bloca traficul.

Menținerea acestor spații curate este o măsură practică, mai ales în perioadele cu zăpadă abundentă, când circulația se desfășoară mai greu și orice blocaj suplimentar poate crea probleme în oraș.

Suspendarea controalelor privind taxele de parcare va rămâne în vigoare cel puțin până la sfârșitul săptămânii. Pentru perioada următoare, eventualele decizii de prelungire vor fi luate în funcție de evoluția vremii și de condițiile din teren.