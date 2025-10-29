După o lună de la respingerea primei variante, administrația ploieșteană reintroduce în dezbaterea publică proiectul care vizează impunerea unei taxe pentru parcările de reședință. Documentul urmează să fie supus votului Consiliului Local Ploiești în ședința de joi, 30 octombrie, și prevede noi reguli de atribuire și utilizare a locurilor de parcare din jurul blocurilor.

Potrivit proiectului, atribuirea locurilor se va face etapizat, în funcție de infrastructura existentă și de posibilitățile de amenajare ale Primăriei Municipiului Ploiești. Scopul declarat al autorităților este de a reglementa modul de folosire a acestor spații și de a asigura o gestionare mai clară a cererilor venite din partea locatarilor.

Noile reglementări introduc și o perioadă fixă de valabilitate a dreptului de utilizare. Dacă proiectul este aprobat în forma propusă, fiecare loc de parcare va putea fi folosit doar pe baza unui permis valabil un an de la data emiterii, cu posibilitatea de prelungire. Astfel, dreptul asupra locului de parcare nu va mai fi considerat permanent, ci condiționat de reînnoirea anuală a permisului.

Proiectul de hotărâre introduce un sistem de permise care acordă dreptul de folosință exclusivă asupra locului de parcare doar într-un anumit interval orar. Concret, titularul permisului ar avea acces exclusiv la spațiul respectiv între orele 16.00 și 08.00 a zilei următoare, de luni până vineri.

În restul zilei, între orele 08.00 și 16.00, de luni până vineri, locul poate fi utilizat gratuit de titular, însă doar dacă acesta nu este ocupat. Pentru zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale, dreptul de folosință exclusivă revine integral posesorului permisului.

În textul proiectului se menționează că: „Utilizatorul acceptă şi se obligă să respecte, necondiționat, toate dispozițiile prezentului Regulament”, scriu cei de la observatorulph.ro.

Această prevedere vizează asigurarea unui cadru clar de respectare a regulilor stabilite de municipalitate pentru toate categoriile de beneficiari.

Documentul propus stabilește tarife anuale care variază între 300 și 600 de lei, în funcție de zona în care este amplasată parcarea și de domiciliul solicitantului. Regulamentul propune o împărțire a orașului în patru zone tarifare, după cum urmează:

Zona A – 600 lei pe an

Zona B – 500 lei pe an

Zona C – 400 lei pe an

Zona D – 300 lei pe an

Diferențierea tarifelor are în vedere gradul de aglomerare și valoarea terenurilor din fiecare zonă, dar și cererea mare pentru locurile de parcare în zonele centrale. Prin acest sistem, autoritățile intenționează să stabilească un echilibru între cererea ridicată și disponibilitatea redusă a spațiilor de parcare.

Atribuirea locurilor de parcare, conform regulamentului propus, se va face etapizat și va ține cont de infrastructura existentă. Prioritatea va fi acordată rezidenților din blocurile din imediata apropiere a parcării.

Conform proiectului:

Fiecare unitate locativă va beneficia de un singur loc de parcare, în ordinea cronologică a depunerii cererilor, la tariful de bază. Excepție fac persoanele care dețin deja un garaj sau un loc de parcare în proprietate.

În cazul în care numărul de solicitări depășește numărul locurilor disponibile, acestea vor fi atribuite în limita spațiilor existente, tot în ordinea depunerii cererilor.

Dacă rămân locuri neocupate, acestea pot fi repartizate locatarilor din imobilele apropiate, în aceleași condiții tarifare.

Se poate aloca un al doilea loc de parcare pentru aceeași unitate locativă, însă doar după finalizarea primei etape de atribuire, cu condiția achitării unei taxe mai mari cu 50% față de tariful de bază.

Prin aceste măsuri, municipalitatea intenționează să prioritizeze accesul echitabil la parcările de reședință și să asigure un proces transparent de distribuire a locurilor disponibile.

Revenirea proiectului în atenția Consiliului Local Ploiești marchează o nouă etapă în încercarea administrației de a reglementa parcările de reședință. Propunerea vine într-un context în care cererea de locuri de parcare în oraș este ridicată, iar infrastructura existentă nu poate acoperi toate solicitările.

Deși proiectul a fost respins anterior, autoritățile susțin că modificările aduse regulamentului actual pot oferi un cadru mai clar și predictibil pentru gestionarea locurilor de parcare. În același timp, introducerea unei taxe anuale ar putea genera venituri suplimentare la bugetul local, bani care, potrivit inițiatorilor, ar urma să fie direcționați către modernizarea și extinderea parcărilor din municipiu.

Proiectul urmează să fie analizat și votat în ședința din 30 octombrie, iar decizia Consiliului Local va stabili dacă sistemul de taxare va fi aplicat începând cu anul viitor.