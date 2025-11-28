Cei care locuiesc la bloc pot să-și pună panouri solare direct pe balcon, la fel cum unele case au acoperișuri solare. Kiturile se găsesc în magazine, montajul este rapid, iar factura la curent scade sigur. Cei care au pus panouri pe balcon estimează că economisesc între 60 și 100 de lei pe lună. Prețul unui mini-kit pentru balcon este între 2.000 și 2.500 de lei în magazinele de specialitate.

Chiar dacă panoul e doar pentru consumul propriu, montajul nu trebuie făcut „după ureche”. Trebuie să apelăm la persoane autorizate, altfel pot apărea accidente grave.

În România nu există încă reguli clare pentru panourile de pe balcon. Nu este ilegal să le pui, dar poți avea probleme cu asociația de proprietari, vecinii sau primăria.

Durata montării unui sistem de panouri solare depinde de câte panouri sunt, de cât de complicat este proiectul și de spațiul sau zona unde se montează. Chiar dacă angajezi un specialist, e bine să știi pașii instalării ca să știi la ce să te aștepți.

Pașii principali pentru montaj:

Alegerea locului potrivit – pe sol sau pe acoperiș, unde e mai mult soare, ideal spre sud, dar merge și spre est sau vest. Montarea sistemului de prindere – fixează panourile bine, protejează acoperișul de ploaie și intemperii. Suportul metalic și șinele – panourile trebuie să stea la cel puțin 6 cm de acoperiș, pentru ventilare. Unghiul de înclinare – se calculează în funcție de loc și sezon pentru a capta cât mai multă lumină. Poți folosi un calculator online pentru unghiul optim.

Unelte și echipamente necesare:

Regulator de tensiune – ca să nu se suprasolicite bateria.

Sistem de monitorizare – pentru a vedea câtă energie se produce și se consumă.

Baterie pentru panouri – să stocheze energia când nu e soare.

Dispozitiv de deconectare – pentru a descărca bateria în siguranță.

Ce trebuie să știi înainte de montaj:

Cât consumă casa sau firma ta.

Spațiul disponibil pe acoperiș sau teren.

Factorii care pot afecta eficiența pe termen lung (umbră, climă, unghi, orientare).

Dacă montezi pe acoperiș: