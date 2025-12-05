Problema de conexiune a fost rezolvată parțial.

În timpul defecțiunii, multe site‑uri și platforme dependente de Cloudflare au devenit inaccesibile sau au funcționat cu erori, utilizatorii au raportat pagini care nu se încarcă sau mesaje de eroare.

Incidentul a arătat cât de extins este rolul Cloudflare: fiind furnizor de infrastructură pentru un procent semnificativ din internet, o defecțiune a companiei se propagă rapid și afectează mii de servicii simultan.

Anul trecut, un alt incident major, provocat de o eroare în sistemul de “Bot Management” al Cloudflare, a dus la o pană globală care a afectat platforme importante precum ChatGPT, X şi alte site‑uri.

Atunci, motivul a fost un fișier de configurare generat automat care a suprasolicitat sistemele, ceea ce a provocat colapsul infrastructurii Cloudflare.

Reprezentanții Cloudflare au confirmat incidentul și au transmis că echipele tehnice lucrează pentru remedierea problemei.

„Suntem conștienți de întreruperile apărute și investigăm cauzele pentru a restabili serviciile cât mai rapid posibil”, se arată în comunicatul oficial al companiei.

Compania nu a oferit încă o estimare exactă a duratei până la normalizarea completă a serviciilor, însă utilizatorii au fost sfătuiți să urmărească actualizările oficiale pentru informații precise.

Pana a afectat nu doar utilizatorii individuali, ci și numeroase afaceri și platforme online care depind de infrastructura Cloudflare. Site-uri de comerț electronic, aplicații de comunicare și platforme educaționale au raportat întreruperi temporare.

„Această pană evidențiază dependența globală de furnizorii de infrastructură cloud și importanța planurilor de continuitate a serviciilor”, au precizat analiștii în domeniu.

Pe durata întreruperii, Cloudflare recomandă utilizatorilor să evite repornirea frecventă a paginilor sau aplicațiilor afectate și să aștepte actualizările oficiale privind restabilirea serviciilor.

„Îi încurajăm pe utilizatori să consulte doar sursele oficiale pentru informații privind starea infrastructurii și timpul estimat de remediere”, se menționează în comunicatul companiei.

Echipele Cloudflare continuă să monitorizeze în timp real rețeaua pentru a identifica și remedia orice probleme care ar putea persista după reluarea serviciilor.

„Suntem angajați să restabilim funcționalitatea completă cât mai repede posibil și să prevenim eventuale întreruperi viitoare”, se arată în comunicatul oficial al companiei.