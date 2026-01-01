Vladimir Putin apare din nou în centrul investigațiilor FBK, care a documentat o proprietate vastă de pe litoralul Crimeei. Ancheta relevă că această clădire funcționează ca o reședință de lux, complet echipată, și face parte dintr-un model similar altor reședințe ale președintelui.

„La început, pe locul acestui palat se afla o clădire aparținând sanatoriului Mys Aya. Ulterior, Viktor Ianukovici [fostul președinte ucrainean pro-rus – ed.] a îndrăgit locul și a demolat tot ce se afla acolo, a tăiat copaci bătrâni și a început să-și construiască o reședință de vară. După ce Putin a anexat Crimeea în 2014, proprietatea lui Ianukovici a fost confiscată și transferată în proprietatea statului. Acum aici se află un veritabil palat”.

Conform anchetei FBK, clădirea principală are o suprafață de peste 9.000 de metri pătrați, în timp ce casa de oaspeți se întinde pe aproape 5.000 de metri pătrați. Lângă acestea există clădiri pentru personal și facilități tehnice, precum și un heliport recent construit. În plus, proprietatea include o promenadă privată, un debarcader și o plajă artificială cu nisip alb, evidențiind dimensiunea și caracterul exclusivist al sitului.

Ancheta FBK arată că noul palat din Crimeea a fost construit folosind aceleași mecanisme financiare ca și reședința de la Gelendjik, printr-un lanț de companii intermediare.

„Acest palat a fost construit cu aceiași bani și folosind aceeași schemă de tip «portofel» ca și palatul din Gelendjik. Pe hârtie, proprietatea este înregistrată printr-un lanț de companii.

Proprietarul nominal este SRL Bereg, legat de compania Golden Gate, ai cărei proprietari sunt confidențiali. Aceiași avocați – Belkin, Ulyanov și Șahov – apar în procuri ca și în cazul palatului Gelendjik. Specificațiile tehnice pentru interioare enumeră în mod explicit cerințele Serviciului Federal de Protecție, care exclude versiunea unei «reședințe de vară private»: Serviciul Federal de Protecție îl protejează doar pe președinte”, se arată în anchetă.

Compania de administrare Credo, principalul antreprenor, a fost responsabilă și pentru alte reședințe ale lui Putin, inclusiv în Gelendzhik, Valdai și Krasnaya Polyana. Publicarea planurilor și fotografiilor interioarelor permite o imagine completă asupra complexității și dimensiunii proprietății.

În cadrul clădirii principale, etajul superior găzduiește un dormitor amplu, echipat cu un sistem de iradiere-recirculare a aerului, similar cu echipamentele observate anterior în biroul și apartamentul lui Putin din Kremlin. Această unitate contribuie la sterilizarea aerului prin lămpi ultraviolete, în scopuri medicale.

Băile palatului au aproximativ 50 mp fiecare, cu podele și pereți din marmură, iar scările, balustradele și jacuzzi-urile sunt aurite. FBK menționează că doar accesoriile sanitare – inclusiv cârligele pentru rufe și suporturile pentru hârtie igienică – au costat peste 22 de milioane de ruble, echivalentul a peste 280.000 de dolari americani.

La etajul inferior se află un spital privat complet echipat, cu cabinet de medicină generală, echipamente pentru analize, electrocardiograf, echipamente de fizioterapie și un cabinet stomatologic cu raze X și microscop chirurgical dentar. Tot aici se găsește o sală de operație cu ventilator, defibrilator, aparat de anestezie și sisteme de monitorizare a pacienților, precum și camere de sterilizare și depozitare a echipamentelor medicale.

Complexul spa include piscină, duș de lux, cameră de crioterapie și televizor uriaș. În subsol se află zona de divertisment cu cinematograf, club, sală de biliard, salon pentru trabucuri, pivniță de vinuri, acvariu concav de mari dimensiuni, piscină exterioară și aquadisco, un element care sincronizează apa cu muzica ambientală.