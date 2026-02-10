Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat lansarea în dezbatere publică a unui amplu pachet de stimulare a investițiilor mari, subliniind că România trebuie să își schimbe abordarea economică și să pună accentul pe atragerea capitalului productiv.

Oficialul a explicat că obiectivul principal este promovarea activă a oportunităților de investiții și oferirea unui cadru predictibil, capabil să transmită investitorilor un semnal clar de stabilitate și seriozitate.

Potrivit ministrului, investițiile de mari dimensiuni generează efecte economice în lanț, de la crearea de locuri de muncă bine plătite și dezvoltarea producției interne, până la creșterea exporturilor și apariția unor oportunități concrete pentru IMM-uri și antreprenorii români, care pot deveni furnizori și parteneri direcți.

Alexandru Nazare a arătat pe pagina sa de Facebook că noul pachet vine în completarea măsurilor adoptate la finalul anului trecut, precum abrogarea impozitului minim pe cifra de afaceri și a taxei pe construcții speciale din 2027, măsuri menite să îmbunătățească mediul investițional.

Alexandru Nazare a detaliat că una dintre componentele centrale ale pachetului vizează stimularea investițiilor productive majore, printr-o schemă dedicată proiectelor strategice cu o valoare de minimum 1 miliard de lei.

Aceste proiecte sunt gândite să contribuie semnificativ la creșterea producției, la substituirea importurilor și la dezvoltarea regională, generând totodată exporturi mai mari. Pentru susținerea lor, statul pune la dispoziție un mix de instrumente, care include granturi, credite fiscale, garanții de stat, bonificații de dobândă și aport de capital.

În paralel, ministrul Finanțelor a arătat că Guvernul urmărește sprijinirea industriei prelucrătoare și a sectoarelor cu deficit comercial, printr-o schemă cu un buget total de 1,05 miliarde de euro, destinată investițiilor de minimum 50 de milioane de lei.

Scopul acestei măsuri este reducerea dezechilibrelor comerciale prin producerea în România a unor bunuri care în prezent sunt importate, în special în domenii precum industria farmaceutică sau fabricarea componentelor electronice.

Un alt pilon important al pachetului este reprezentat de investițiile în tehnologii „zero net” și în valorificarea resurselor minerale strategice. Nazare a explicat că proiectele eligibile, cu valori de minimum 75 de milioane de lei, vor beneficia de credite fiscale aplicabile pe o perioadă de până la șapte ani și de garanții de stat, în cadrul unui buget de 1,05 miliarde de euro.

Schema se adresează companiilor care procesează materii prime critice sau dezvoltă produse pentru tehnologiile verzi, precum echipamente solare, eoliene, baterii sau soluții de stocare a energiei.

Ministrul a menționat și programul pentru Cercetare, Dezvoltare și Tehnologii Avansate – TECHUP ROMANIA, care va susține proiecte cu valori cuprinse între 5 și 50 de milioane de lei, prin granturi și deduceri fiscale de până la 200% din cheltuielile eligibile.

Programul, cu un buget de 1,05 miliarde de euro pentru perioada 2026–2032, are ca obiectiv accelerarea dezvoltării unor domenii precum inteligența artificială, microelectronica, biotehnologia, energia verde sau producția avansată.

În final, Alexandru Nazare a subliniat importanța consolidării capacităților industriale de apărare, printr-o structură dedicată investițiilor de minimum 10 milioane de lei, finanțată cu 200 de milioane de euro din fonduri europene.