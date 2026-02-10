Alexandru Nazare prezintă pachetul de stimulare a marilor investiții. Ele aduc efecte în lanț benefice pentru economie
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat lansarea în dezbatere publică a unui amplu pachet de stimulare a investițiilor mari, subliniind că România trebuie să își schimbe abordarea economică și să pună accentul pe atragerea capitalului productiv.
Oficialul a explicat că obiectivul principal este promovarea activă a oportunităților de investiții și oferirea unui cadru predictibil, capabil să transmită investitorilor un semnal clar de stabilitate și seriozitate.
Potrivit ministrului, investițiile de mari dimensiuni generează efecte economice în lanț, de la crearea de locuri de muncă bine plătite și dezvoltarea producției interne, până la creșterea exporturilor și apariția unor oportunități concrete pentru IMM-uri și antreprenorii români, care pot deveni furnizori și parteneri direcți.
Alexandru Nazare a arătat pe pagina sa de Facebook că noul pachet vine în completarea măsurilor adoptate la finalul anului trecut, precum abrogarea impozitului minim pe cifra de afaceri și a taxei pe construcții speciale din 2027, măsuri menite să îmbunătățească mediul investițional.
Scheme dedicate pentru investiții strategice și industrii-cheie
Alexandru Nazare a detaliat că una dintre componentele centrale ale pachetului vizează stimularea investițiilor productive majore, printr-o schemă dedicată proiectelor strategice cu o valoare de minimum 1 miliard de lei.
Aceste proiecte sunt gândite să contribuie semnificativ la creșterea producției, la substituirea importurilor și la dezvoltarea regională, generând totodată exporturi mai mari. Pentru susținerea lor, statul pune la dispoziție un mix de instrumente, care include granturi, credite fiscale, garanții de stat, bonificații de dobândă și aport de capital.
În paralel, ministrul Finanțelor a arătat că Guvernul urmărește sprijinirea industriei prelucrătoare și a sectoarelor cu deficit comercial, printr-o schemă cu un buget total de 1,05 miliarde de euro, destinată investițiilor de minimum 50 de milioane de lei.
Scopul acestei măsuri este reducerea dezechilibrelor comerciale prin producerea în România a unor bunuri care în prezent sunt importate, în special în domenii precum industria farmaceutică sau fabricarea componentelor electronice.
Tehnologii verzi, cercetare și industria de apărare
Un alt pilon important al pachetului este reprezentat de investițiile în tehnologii „zero net” și în valorificarea resurselor minerale strategice. Nazare a explicat că proiectele eligibile, cu valori de minimum 75 de milioane de lei, vor beneficia de credite fiscale aplicabile pe o perioadă de până la șapte ani și de garanții de stat, în cadrul unui buget de 1,05 miliarde de euro.
Schema se adresează companiilor care procesează materii prime critice sau dezvoltă produse pentru tehnologiile verzi, precum echipamente solare, eoliene, baterii sau soluții de stocare a energiei.
Ministrul a menționat și programul pentru Cercetare, Dezvoltare și Tehnologii Avansate – TECHUP ROMANIA, care va susține proiecte cu valori cuprinse între 5 și 50 de milioane de lei, prin granturi și deduceri fiscale de până la 200% din cheltuielile eligibile.
Programul, cu un buget de 1,05 miliarde de euro pentru perioada 2026–2032, are ca obiectiv accelerarea dezvoltării unor domenii precum inteligența artificială, microelectronica, biotehnologia, energia verde sau producția avansată.
În final, Alexandru Nazare a subliniat importanța consolidării capacităților industriale de apărare, printr-o structură dedicată investițiilor de minimum 10 milioane de lei, finanțată cu 200 de milioane de euro din fonduri europene.
Postarea integrală a ministrului Alexandru Nazare: „Este o schimbare reală de abordare: de la consum la investiții”
„🔵 Pachetul de stimulare a investițiilor mari: ce finanțăm și de ce.
România trebuie să promoveze activ oportunitățile de investiții și să ofere investitorilor un cadru predictibil și stimulente avantajoase.
De ce? Pentru că investițiile mari aduc efecte în lanț: locuri de muncă bine plătite, producție în România, exporturi mai mari și oportunități reale pentru IMM-uri şi antreprenorii români, care devin furnizori, parteneri și beneficiari direcți.
De aceea, componenta de stimulare a investițiilor mari, recent lansată în dezbatere publică, vine în completarea măsurilor adoptate la finalul anului trecut – abrogarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) și a taxei pe stâlp din 2027. Transmitem astfel un mesaj clar investitorilor: România este un partener serios.
Ce conține pachetul pentru mari investiții și care sunt beneficiile concrete?
🔵 Stimularea investițiilor productive majore, printr-o schemă dedicată proiectelor strategice de minimum 1 miliard de lei, care aduc un boost în producție, generează exporturi, substituie importuri și contribuie la dezvoltarea regională. Pentru aceste proiecte strategice punem la dispoziție un mix de instrumente de sprijin precum granturi, credite fiscale, garanții de stat, bonificații de dobândă și aport de capital. Aceste investiții creează capacități industriale noi și generează comenzi consistente pentru furnizori locali și IMM-uri.
🔵 Sprijin pentru industria prelucrătoare și sectoarele cu deficit comercial, printr-o schemă cu un buget total de 1,05 miliarde euro, adresată investițiilor de minimum 50 milioane de lei. Trebuie să producem în România bunuri pe care astăzi le importăm, în industrii precum fabricarea produselor farmaceutice sau a componentelor electronice și să reducem dezechilibrele comerciale.
🔵 Investiții în tehnologii „zero net” și valorificarea resurselor minerale strategice, prin proiecte de minimum 75 milioane lei, susținute prin credite fiscale aplicabile până la 7 ani și garanții de stat. Bugetul alocat este de 1,05 miliarde euro, cu impact direct asupra tranziției industriale și tehnologice. Schema vizează companiile care investesc în sectoarele ce procesează materii prime strategice și critice (cobalt, litiu, etc) sau dezvoltă produse finite și componente pentru tehnologiile verzi (precum tehnologii solare, eoliene, baterii si tehnologii de stocare a energiei, etc).
🔵 Programul pentru Cercetare, Dezvoltare și Tehnologii Avansate – TECHUP ROMANIA: susținem proiecte cu valori între 5 milioane și 50 milioane lei, prin granturi și deduceri fiscale de până la 200% din cheltuielile eligibile. Bugetul total al programului este de 1,05 miliarde euro, pentru perioada 2026–2032. Astfel, stimulăm cercetarea și dezvoltarea de tehnologii avansate precum inteligență artificială, microelectronică, biotehnologie și medicină de precizie, tehnologii pentru energie verde și stocare, producție avansată, robotică, tehnologie spațială și nanotehnologii. Obiectivul este ca firmele inovatoare să poată scala mai rapid tehnologiile de ultimă generație, folosind atât sprijin nerambursabil, cât și facilități fiscale, într-un cadru compatibil cu regulile europene de ajutor de stat.
🔵 Consolidarea capacităților industriale de apărare, printr-o structură dedicată investițiilor de minimum 10 milioane lei, finanțată cu 200 milioane euro din fonduri europene. Vizăm astfel efecte directe asupra industriei locale de apărare și a lanțurilor de furnizori, să modernizăm și să extindem baza industrială de apărare și să creștem gradul de automatizare și integrarea în lanțurile europene de aprovizionare.
IMM-urile sunt un beneficiar direct al acestui pachet: fiecare investiție mare atrasă în România înseamnă contracte noi, cerere pentru produse și servicii locale, integrare în lanțuri de producție și transfer de tehnologie.
Este o schimbare reală de abordare: de la consum la investiții, de la soluții pe termen scurt la dezvoltare structurală. România are nevoie de capital, de proiecte solide și de politici economice care să susțină creșterea pe termen lung”, a scris ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook.
