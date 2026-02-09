Rompetrol va inaugura, în cursul anului 2026, un total de 13 noi staţii de distribuţie de carburanţi în România, amplasate în zone considerate strategice, atât pe drumuri de mare viteză, cât şi în apropierea unor centre urbane importante.

Informaţia este prezentată într-un comunicat al companiei, care precizează că investiţiile fac parte din strategia de extindere şi modernizare a reţelei naţionale de retail.

Primele şase staţii incluse în acest plan se află deja în diferite stadii de construcţie. Potrivit estimărilor Rompetrol, lucrările la acestea ar urma să fie finalizate în luna aprilie, iar deschiderea efectivă pentru public este programată în intervalul iunie–iulie.

Compania estimează că, doar în cadrul acestor şase unităţi, vor fi create peste 130 de noi locuri de muncă.

Fiecare dintre noile staţii va fi dotată cu trei pompe multiprodus, o pompă de mare viteză, o pompă cu AdBlue – necesară pentru motoarele diesel conforme cu standardul Euro 6, precum şi cu un skid GPL. De asemenea, vor fi instalate câte patru staţii de încărcare pentru vehicule electrice, cu o putere de 150 kW, consolidând componenta de mobilitate electrică din reţeaua Rompetrol.

Staţiile vor integra conceptul „hei”, iar suprafaţa efectivă destinată fiecărei benzinării va fi de 273 de metri pătraţi. Două dintre acestea sunt construite în judeţul Mureş, în localitatea Sânpaul, pe Autostrada A3, în apropierea municipiului Târgu Mureş.

Aceste unităţi vor dispune de 36 de locuri de parcare pentru autoturisme şi 11 locuri pentru vehicule de mare tonaj.

Lucrările sunt avansate şi la două staţii noi din judeţul Braşov, amplasate pe varianta ocolitoare a municipiului. Acestea vor avea o capacitate de parcare de 59 de autoturisme şi 22 de camioane.

În acelaşi timp, alte două staţii sunt în construcţie în municipiul Suceava, în zonele Ipoteşti, pe Drumul Naţional 2, şi Scheia, pe varianta ocolitoare. Împreună, acestea vor asigura 50 de locuri de parcare pentru autoturisme şi 20 pentru maşini de mare tonaj.

Totodată, Rompetrol a demarat lucrările pentru alte şapte staţii noi, în locaţii precum Centura Bucureşti, Ovidiu (judeţul Constanţa), Iaşi, Bacău, Timişoara şi pe ruta de intrare/ieşire din Republica Moldova, prin Vama Albiţa. Aceste investiţii vor genera aproximativ alte 130 de locuri de muncă.

Reprezentanţii companiei arată că, în ultimii 15 ani, staţiile Rompetrol au evoluat de la simple puncte de alimentare la adevărate centre de servicii şi furnizori de energie, prin extinderea gamei de produse, integrarea încărcării pentru maşini electrice şi utilizarea aplicaţiilor mobile.

În acest context, Rompetrol a lansat recent aplicaţia EV-Charge, care permite consultarea în timp real a disponibilităţii staţiilor de încărcare, a vitezelor de alimentare şi a timpilor de aşteptare din reţeaua proprie.

De asemenea, compania aminteşte că, în 2023, a introdus în premieră în România un concept nou pentru spaţiile de servicii de pe autostrăzi, care combină alimentarea clasică, încărcarea electrică, parcările şi zonele de relaxare, într-un interior cu suprafeţe considerabil mai mari decât media reţelei.

După finalizarea lucrărilor, noile benzinării vor fi preluate în operare de Rompetrol Downstream, divizia de retail a Grupului KMG International. La sfârşitul lunii septembrie 2025, reţeaua de distribuţie Rompetrol din România număra 1.206 puncte de comercializare, care utilizează exclusiv carburanţi produşi la rafinăria Petromidia Năvodari.