Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a spus la Doha că pacea dintre Ucraina și Rusia ar fi mai aproape ca oricând, însă nu va fi obținută cu orice preț pentru niciuna dintre părți. El a menționat că aceasta ar fi probabil cea mai bună șansă de până acum și că situația este dificilă, după cum ar fi subliniat și președintele american Donald Trump.

Declarațiile au fost făcute în timpul unui panel la Forumul de la Doha, care a început sâmbătă în capitala Qatarului.

„Aceasta este probabil cea mai bună şansă a noastră. Adică, suntem aproape. Suntem mai aproape ca oricând de pace. Şi aceasta este, aşa cum a spus preşedintele (american Donald) Trump, o situaţie dificilă pentru a ajunge la punctul potrivit”, a zis Whitaker.

Vicepreședintele american JD Vance a spus că este optimist în legătură cu un posibil acord de pace între Rusia și Ucraina. El a afirmat că există speranță și că, în următoarele săptămâni, ar putea apărea vești bune pe acest subiect.

„Există speranță și, sper, în următoarele câteva săptămâni vor apărea vești bune pe acest front”, a punctat Vance.

Ambasadorul SUA a vizitat Ucraina acum patru săptămâni și a spus că a văzut direct cum este folosită tehnologia pe front și cum Ucraina continuă să lupte împotriva invaziei ruse. El a precizat că toată lumea ar trebui să promoveze pacea, dar a subliniat că aceasta nu poate fi obținută cu orice preț. Whitaker ar fi spus că ucrainenii trebuie să fie cei care acceptă eventualul acord, iar rușii trebuie să arate clar că vor cu adevărat să oprească războiul.

„Am văzut la prima mână cum este implementată tehnologia pe câmpul de luptă şi cum Ucraina continuă să lupte împotriva invaziei ruseşti. Toţi ar trebui să promovăm pacea, evident, nu va fi pace cu orice preţ deoarece, în cele din urmă, ucrainenii vor trebui să accepte orice acord la care se va ajunge, iar ruşii vor trebui să demonstreze că îşi doresc cu adevărat să pună capăt acestui război”, a precizat Whitaker.

Guvernele SUA și Ucrainei au stabilit, după două zile de discuții între negociatorii celor două țări, că orice avans către un acord de pace depinde de faptul ca Rusia să dovedească un angajament real și concret. Declarația a fost făcută în timpul celei de-a șasea întâlniri dintre trimisul special pentru pace, Steven Witkoff, și Jared Kushner, ginerele lui Trump, pe de o parte, și Rustem Umerov, secretarul ucrainean pentru securitate națională și apărare, împreună cu generalul Andrii Hnatov, pe de altă parte.