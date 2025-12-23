În forma pusă în dezbatere publică, proiectul de OUG face referire directă la notificarea de conformare RO e-TVA și la efectele acesteia. Din modul în care este redactat documentul reiese că măsura a fost considerată ineficientă și dificil de aplicat.

În proiect se arată explicit că mecanismul a generat costuri suplimentare, consum de timp și presiune administrativă atât pentru contribuabili, cât și pentru profesioniștii din domeniul financiar-contabil, transmite Cosmin Dumitrașcu, antreprenor, expert contabil și fondator ABS Group Romania.

Încă de la momentul introducerii, experții contabili și consultanții fiscali au semnalat că sistemul informatic al ANAF nu este pregătit pentru un asemenea volum de date și pentru analiza acestora într-un termen rezonabil.

Proiectul actual confirmă indirect aceste avertismente, admițând că instituția nu poate gestiona eficient informațiile colectate.

„Când a fost introdusă, experții contabili, împreună cu consultanții fiscali, au spus în cor că este o măsură din topor care nu poate fi aplicată, întrucât sistemul informatic ANAF nu este pus la punct pentru așa ceva”, spune Cosmin Dumitrașcu.

Concret, proiectul de act normativ prevede eliminarea obligației contribuabililor de a răspunde la Notificarea de conformare RO e-TVA. Odată cu această măsură, sunt abrogate și sancțiunile contravenționale asociate lipsei răspunsului. În același timp, lipsa reacției la notificare nu mai este considerată indicator de risc fiscal.

Un alt element important vizează procedurile de rambursare a TVA. Riscul automat de rambursare necuvenită, stabilit exclusiv pe baza neconformării RO e-TVA, este eliminat. Astfel, mecanismul nu mai poate declanșa, de la sine, suspiciuni fiscale sau blocaje administrative.

În esență, sistemul RO e-TVA rămâne activ doar la nivel informatic, fără obligații suplimentare pentru contribuabili. Practic, mecanismul în forma sa inițială urmează să fie suspendat.

Cosmin Dumitrașcu a explicat că modificările din proiect reprezintă o recunoaștere tacită a faptului că RO e-TVA nu a fost pregătit pentru implementare la nivel național. El a arătat că antreprenorii și contabilii au fost nevoiți să consume resurse considerabile pentru a răspunde unui sistem aflat, în realitate, într-o fază experimentală.

Potrivit acestuia, procesul de digitalizare al ANAF rămâne necesar, însă trebuie realizat etapizat și fundamentat tehnic. Abordarea aplicată în cazul RO e-TVA este descrisă ca fiind una grăbită, fără testare suficientă și fără infrastructura necesară pentru susținere pe termen lung.

„Procesul de digitalizare al ANAF este în continuare un „must do”, dar trebuie efectuat pas cu pas și nu pompieristic, fără sens și pe genunchi cum s-a întâmplat de altfel”, mai spune Dumitrașcu.

Prin modificările incluse în Ordonanța Trenuleț, autoritățile par să fi ales o recalibrare a direcției, renunțând la presiunea administrativă generată de RO e-TVA, cel puțin în forma în care fusese inițial conceput.