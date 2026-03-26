Potrivit explicațiilor oferite de Dan Andronic pe Facebook, plafonarea se aplică doar benzinăriilor, în timp ce rafinăriile și exportatorii își pot menține prețurile la niveluri ridicate, ceea ce limitează efectul OUG asupra prețului final la pompă.

Potrivit jurnalistului, o veste pozitivă este reducerea cotei obligatorii de biocombustibil de la 8% la 2%, ceea ce diminuează mecanic costul de producție și poate conduce la o ieftinire minoră a carburanților. Totodată, condiționarea exporturilor de semnătura Guvernului asigură securitatea aprovizionării interne, prevenind o eventuală penurie pe termen scurt, mai ales în sezonul rece.

„Ce se ascunde, de fapt, în spatele „Revoluției” carburanților marca Bolojan

Să vorbim puțin la rece despre marea Ordonanță de Urgență pe care Guvernul ne-o vinde drept colacul de salvare împotriva crizei carburanților. Dacă te duci la pompă și te uiți cu groază la afișaj, parcă nu-ți vine să crezi comunicatele de la Palatul Victoria. Și pe bună dreptate.

Dacă citim printre rânduri, schema e clasică!

Statul face un joc de glezne spectaculos din care „băieții deștepți” scapă mereu neatinși. Iată cum traduc eu OUG-ul lui Bolojan cu vedere la portofelul tău:

Marea Păcăleală: Plafonarea cu dedicație Guvernul se bate cu pumnul în piept că a plafonat adaosul comercial la nivelul lui 2025. Sună bine, nu? Eroare!

Măsura se aplică exclusiv distribuitorilor (benzinăriilor). Marii producători, adică rafinăriile, au fost extrași cu penseta din schemă”, a scris Dan Andronic pe Facebook.

Pe piața gazelor naturale, Ordonanța introduce o măsură de protecție pentru consumatori, care vor plăti prețul cel mai mic dintre cel contractual și cel reglementat, blocând practic posibilele speculații ale furnizorilor.

„Ce înseamnă asta? Rafinăria/exportatorul crește prețul de bază cât vrea, invocând criza globală, iar benzinăria doar adaugă marja ei plafonată peste un preț deja explodat.

Guvernul a pus botniță doar vânzătorului de la ghișeu, nu și giganților care fac regulile jocului. Singura măsură reală: Adio, norme „verzi”!

Singura veste cu adevărat bună e ascunsă printre rânduri: reducerea cotei obligatorii de biocombustibil de la 8% la 2%.

Biocombustibilul e scump. Prin tăierea lui, costul de producție scade mecanic. E o decizie pragmatică: s-a sacrificat agenda „verde” pe altarul supraviețuirii economice. Aici ar trebui să vedem o ieftinire imediată de câțiva bani.

Bariera la export: Benzina scumpă, dar măcar există”, a mai scris jurnalistul.

În ansamblu, jurnalistul apreciază că OUG-ul este mai degrabă un gest politic menit să gestioneze criza oficial până în iunie 2026, fără a afecta semnificativ marile corporații petroliere sau a produce scăderi substanțiale ale prețurilor pentru consumatori.

„Condiționarea exporturilor de semnătura Guvernului e, de fapt, o măsură de securitate națională deghizată. Nu îți va ieftini plinul, dar îți garantează că nu rămânem cu rezervorul gol.

S-a tras frâna de mână ca să nu ne trezim cu penurie la iarnă.

Plasa de siguranță la gaz Aici le-a ieșit. La gaze naturale, consumatorul va plăti prețul cel mai mic dintre cel din contract și cel reglementat. O plasă de siguranță uriașă care închide ușa în nas speculanților de pe piața energiei.

Ce se poate spune în câteva rânduri?

Un teatru politic ieftin pe banii noștri. Guvernul gestionează o criză prelungită oficial până în iunie 2026, dar are grijă să nu deranjeze marile corporații petroliere”, a conchis Dan Andronic.

