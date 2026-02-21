Legea promulgată de președintele rus Vladimir Putin a fost publicată pe portalul oficial de informații juridice al guvernului rus. Ea a fost aprobată în această săptămână de ambele camere ale parlamentului federal, Duma de Stat și Consiliul Federației.

Documentul modifică Legea comunicațiilor și stabilește că operatorii de telefonie mobilă sunt obligați să își întrerupă serviciile către abonați la cererea Serviciului de Securitate al Rusiei. În același timp, operatorii nu vor fi responsabili față de clienți pentru întreruperea serviciilor, dacă aceasta este realizată la solicitarea FSB.

În forma inițială, proiectul prevedea că FSB va putea trimite solicitări operatorilor doar pentru garantarea securității cetățenilor și a statului. De asemenea, fundamentarea cererilor ar fi urmat să fie formulată atât de președinte, cât și de guvern. În varianta finală a legii, această prevedere a fost eliminată.

În prezent, nu este clar în ce situații rețeaua va putea fi deconectată la nivel federal sau regional. Activiști independenți și-au exprimat temeri că astfel de decizii ar putea fi luate arbitrar.

Legea va intra în vigoare la zece zile după publicarea în Monitorul Oficial rus, după promulgarea de către președinte.

Potrivit presei locale, aproximativ jumătate dintre regiunile rusești se confruntă cu întreruperi aproape zilnice ale conexiunii la internet. Autoritățile justifică aceste măsuri prin atacurile constante ale dronelor ucrainene.

Cu toate acestea, majoritatea regiunilor afectate nu se află printre principalele ținte ale Kievului. În ultimii patru ani de război, cenzura asupra internetului a dus la scăderea vitezei de acces și la restricționarea a zeci de mii de site-uri, publicații și rețele sociale.

Presa rusă a relatat că, începând cu 1 aprilie, rețeaua de mesagerie Telegram ar urma să fie blocată definitiv. Încetinirea acesteia a generat deja nemulțumiri în rândul unor deputați, bloggeri și militari ruși, care folosesc aplicația pe scară largă, inclusiv pe frontul ucrainean.