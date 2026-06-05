Ordin de la UE. Schimbare radicală pentru mașini începând cu iulie 2026. Sistemul care se va introduce obligatoriu

Uniunea Europeană (UE) va obliga producătorii auto să echipeze toate mașinile noi vândute în statele membre cu o interfață pentru conectarea unui etilotest. Măsura urmărește reducerea accidentelor provocate de consumul de alcool și facilitează instalarea rapidă a sistemului pentru șoferii sancționați.

Uniunea Europeană (UE) își intensifică măsurile pentru combaterea conducerii sub influența alcoolului. Începând cu luna iulie 2026, toate autovehiculele noi comercializate în statele membre vor trebui să fie echipate cu o interfață destinată conectării unui dispozitiv de blocare a pornirii bazat pe etilotest.

Noua directivă europeană va aduce schimbări importante în industria auto, deoarece fiecare vehicul nou care părăsește linia de producție va trebui să includă această infrastructură tehnică. Măsura a stârnit deja întrebări în rândul șoferilor, mulți dintre aceștia întrebându-se dacă vor fi obligați să sufle într-un etilotest înainte de fiecare deplasare sau dacă sistemul va deveni obligatoriu pentru toți conducătorii auto, inclusiv în țări precum Elveția.

În prezent, răspunsul este negativ. Legislația nu impune instalarea efectivă a dispozitivului de măsurare a alcoolemiei și nici utilizarea acestuia de către toți șoferii. Cerința vizează exclusiv preinstalarea componentelor necesare – cablajul și interfața electronică – astfel încât montarea ulterioară a unui etilotest să poată fi realizată rapid și la costuri reduse.

Scopul acestei măsuri este de a facilita implementarea dispozitivului în situațiile în care autoritățile decid să îl impună anumitor șoferi, de exemplu celor sancționați pentru conducere sub influența alcoolului. Astfel, deși toate mașinile noi vor fi pregătite tehnic pentru utilizarea unui astfel de sistem, șoferii obișnuiți nu vor fi obligați, cel puțin deocamdată, să efectueze un test de alcoolemie înainte de pornirea motorului.

În prezent, dispozitivele de blocare a pornirii bazate pe etilotest sunt utilizate în majoritatea țărilor europene în urma unor decizii judiciare. Aceste sisteme sunt destinate în special șoferilor care au fost sancționați pentru conducerea sub influența alcoolului. De exemplu, în Italia, din februarie anul trecut, legislația prevede că persoanele surprinse conducând în stare de ebrietate sunt obligate să își monteze pe cheltuiala proprie un astfel de dispozitiv, care împiedică pornirea vehiculului dacă este detectată prezența alcoolului în aerul expirat.

Această măsură face parte din programul european „Vision Zero”, o strategie amplă prin care Uniunea Europeană urmărește eliminarea completă a deceselor cauzate de accidente rutiere până în anul 2050. Pentru atingerea acestui obiectiv, autoritățile europene introduc treptat noi tehnologii și sisteme de siguranță care devin obligatorii pentru producătorii auto.

În ultimii ani, cumpărătorii de autoturisme noi au trebuit deja să se obișnuiască cu echipamente precum sistemul de frânare autonomă de urgență și asistența pentru menținerea benzii de circulație, ambele devenite obligatorii pe numeroase modele. Integrarea infrastructurii necesare pentru dispozitivele de blocare a pornirii pe bază de etilotest reprezintă un nou pas în direcția creșterii siguranței rutiere și a reducerii numărului de accidente provocate de consumul de alcool.

Cu toate acestea, sistemul nu este lipsit de controverse. Deși numeroase studii arată că dispozitivele de blocare a pornirii pe bază de etilotest reduc semnificativ riscul de recidivă în rândul șoferilor condamnați pentru conducere sub influența alcoolului, criticii susțin că impactul asupra numărului total de accidente rutiere grave asociate consumului de alcool este relativ redus. În opinia acestora, beneficiile sistemului la nivel general nu sunt pe deplin proporționale cu gradul de constrângere pe care îl implică.

O altă problemă invocată este cea a proporționalității măsurii. Odată instalat pe un vehicul, sistemul nu face diferența între persoana pentru care a fost impus și ceilalți utilizatori ai mașinii. Astfel, obligația de a demonstra sobrietatea înainte de pornirea motorului se aplică oricui se află la volan. Membrii familiei, precum soțul, soția sau copiii adulți, dar și colegii ori alte persoane care împrumută vehiculul, sunt nevoiți să efectueze același test înainte de a putea conduce. Din acest motiv, unii consideră că măsura poate afecta și persoane care nu au avut niciodată probleme legate de consumul de alcool la volan.

În ceea ce privește impactul acestei măsuri asupra Elveției, autoritățile elvețiene au transmis că nu intenționează, în prezent, să introducă obligativitatea utilizării dispozitivelor de blocare a pornirii pe bază de etilotest. Contactat de Blick, Oficiul Federal al Drumurilor a precizat că aceste sisteme nu vor deveni obligatorii pentru șoferii din Elveția.

Cu toate acestea, efectele noilor reglementări europene se vor resimți indirect și pe piața elvețiană. Aproximativ 95% dintre autoturismele noi vândute în Elveția sunt fabricate conform standardelor și omologărilor Uniunii Europene. Ca urmare, majoritatea vehiculelor noi comercializate în țară vor fi echipate din fabrică cu infrastructura tehnică necesară pentru conectarea unui astfel de dispozitiv.

Astfel, chiar dacă sistemul nu va fi activat și nici impus prin legislația actuală, automobilele vor fi pregătite din punct de vedere tehnic pentru utilizarea lui. În cazul unei eventuale modificări a cadrului legal în viitor, tehnologia va putea fi implementată rapid, fără a fi necesare intervenții complexe asupra vehiculelor.