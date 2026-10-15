Orange România introduce un nou serviciu de streaming. Ce vor putea urmări abonații și cine va avea acces

Orange România își extinde oferta de conținut video începând de joi, 15 octombrie 2026, prin introducerea serviciului FILMBOX+ Stream. Platforma va fi disponibilă ca extraopțiune pentru abonații operatorului de telecomunicații. Anunțul vine în contextul în care compania pregătește un program de plecări voluntare și pensionări anticipate, destinat reducerii costurilor operaționale.

Orange România, operator de telecomunicații cu peste 11 milioane de clienți pe piața locală, a anunțat joi, 15 octombrie, extinderea portofoliului de divertisment prin includerea serviciului de streaming FILMBOX+ Stream.

Noua ofertă este disponibilă în urma unui parteneriat cu CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe și permite accesul la o bibliotecă de filme și seriale din mai multe categorii. Catalogul cuprinde inclusiv producții turcești populare, alături de numeroase canale de televiziune transmise în direct și conținut SMART TV.

FILMBOX+ Stream va putea fi activat ca extraopțiune de orice client care deține un abonament Orange.

Extinderea serviciilor de divertisment are loc într-o perioadă în care Orange România pregătește măsuri de reducere a personalului, printr-un program care vizează plecările voluntare, în baza acordului dintre părți, și pensionările anticipate.

Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, directorul general al companiei, Julien Ducarroz, a transmis angajaților un mesaj intern referitor la aceste măsuri. În comunicare, conducerea avertizează că ar putea fi introduse măsuri administrative suplimentare „mult mai rigide și poate chiar neatractive”, dacă programul voluntar nu produce rezultatele urmărite.

La momentul apariției informațiilor, Orange România nu prezentase public un anunț oficial privind reorganizarea. Profit.ro a solicitat un punct de vedere companiei, urmând să publice răspunsul după primirea acestuia.

Mai mulți salariați ai Orange România au confirmat că au primit comunicarea referitoare la programul de plecări voluntare, precizând că o inițiativă asemănătoare a existat și în anul precedent.

Unul dintre angajații consultați, care a solicitat protejarea identității, a explicat că măsurile propuse presupun acordarea unor compensații financiare persoanelor care acceptă încetarea raporturilor de muncă.

„Este vorba de pensionări anticipate și plecări voluntare cu salarii compensatorii. În general, dacă aceste măsuri nu dau roade, se trece la pasul doi: concedieri și restructurări de posturi și departamente”, a declarat sursa citată.

Analistul Doru Șupeală a relatat, la rândul său, că anunțul conducerii a surprins o parte dintre salariați, în condițiile în care nu existaseră anterior informații interne care să indice pregătirea unui asemenea program.

„Informația de astăzi a șocat mulți angajați, fiindcă vine pe neașteptate, neexistând până în prezent zvonuri sau alte inițiative interne de comunicare care să anticipeze această notificare. Orange este una dintre companiile exemplare pentru modul în care își tratează angajații, iar anunțul făcut azi de către CEO precizează foarte clar că despărțirile se vor face prin plecări voluntare (desfacere amiabilă a contractului de muncă, dublată de un pachet financiar) și pensionări anticipate. Persoanele care se încadrează în criteriile stabilite de firmă vor fi contactate, individual, de către departamentul HR al firmei și vor putea să refuze să plece din companie. Șeful Orange România precizează totuși, în mesajul de azi, că dacă reducerile de costuri opreaționale obținute prin acest val de concedieri nu vor fi suficiente, firma va apela și la alte metode de optimizare, mai puțin confortabile”, a relatat Doru Șupeală, prezentând mesajul directorului general.

Datele financiare aferente anului 2025 indică faptul că Orange România avea un număr mediu de 3.931 de salariați, în scădere cu aproximativ 3,2% față de anul precedent.

Evoluția personalului intervine în contextul măsurilor de reorganizare anunțate intern, care prevăd contactarea individuală a angajaților eligibili pentru plecare voluntară sau pensionare anticipată.

În primele șase luni ale anului 2026, Orange România a înregistrat o cifră de afaceri consolidată de 690 de milioane de euro, în ușoară creștere față de intervalul corespunzător din 2025.

Operatorul furnizează servicii de telefonie mobilă pentru aproximativ 9 milioane de clienți, în timp ce serviciile de internet fix în bandă largă sunt utilizate de peste un milion de clienți. Totodată, aproximativ un milion de clienți beneficiază de servicii de televiziune prin cablu și satelit.

Divizia Orange Business a consemnat, în primul semestru din 2026, o majorare de peste 20% a veniturilor obținute din servicii și echipamente IT&C, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

În domeniul securității cibernetice, avansul veniturilor a depășit 50%, pe fondul cererii în creștere pentru servicii de protecție digitală destinate organizațiilor.

Compania SCUT și-a continuat dezvoltarea pe piața locală. La sfârșitul lunii iunie, serviciile acesteia asigurau protecția a 2.800 de dispozitive aparținând unui număr de peste 125 de clienți. În aceeași perioadă, fuseseră investigate mai mult de 8.500 de incidente de securitate.

Rezultatele financiare aferente anului 2025 arată că Orange România a raportat o pierdere de 841,6 milioane de lei, cu 2,6% mai mică decât cea înregistrată în 2024.

În același interval, cifra de afaceri a companiei a crescut cu 15,2%, de la 6,55 miliarde de lei în 2024 la 7,55 miliarde de lei în 2025.

Datoriile operatorului au înregistrat un avans de 0,15%, ajungând la 10,88 miliarde de lei. Creanțele au crescut de la 2,2 miliarde de lei în 2024 la 2,25 miliarde de lei în 2025.

Numărul mediu de angajați s-a redus cu 3,1% față de anul anterior, până la 3.931 de persoane.