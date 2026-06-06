Oportunitate majoră pentru România! Șeful ASF: Poate transforma piețele de capital, sistemul de pensii private, sectorul asigurărilor în piloni mai puternici ai finanțării economiei reale

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, a anunțat, sâmbătă, că România are o oportunitate majoră, aceea de a transforma piețele de capital, sistemul de pensii private, sectorul asigurărilor în piloni mai puternici ai finanțării economiei reale. „România are încă de recuperat decalaje importante, dar are și un potențial considerabil”, susține Petrescu.

Oportunitate majoră pentru România! Comisia Europeană a publicat pachetul de primăvară al Semestrului European 2026, un document important pentru înțelegerea direcțiilor de dezvoltare economică ale Uniunii Europene și ale fiecărui stat membru. Raportul de țară dedicat României ne oferă o imagine amplă asupra economiei autohtone și evidențiază rolul pe care îl pot juca piețele financiare non-bancare în consolidarea competitivității, rezilienței și prosperității pe termen lung.

Pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), de exemplu, acest raport este important mai ales prin direcția pe care o indică. România are, în prezent, o oportunitate majoră: aceea de a transforma piețele de capital, sistemul de pensii private, sectorul asigurărilor în piloni mai puternici ai finanțării economiei reale, a anunțat sâmbătă, 6 iunie 2026, șeful ASF, Alexandru Petrescu.

Potrivit lui Petrescu, datele prezentate de Comisia Europeană ne arată că există un potențial semnificativ de dezvoltare.

capitalizarea bursieră a acțiunilor listate în România a ajuns la 12,4% din PIB în trimestrul al doilea din 2025, față de media Uniunii Europene de 67,9%;

activele financiare ale gospodăriilor reprezentau, la finalul anului 2024, aproximativ 63% din PIB, comparativ cu 212% media europeană;

activele financiare pe cap de locuitor se situau la aproximativ 11.900 de euro, față de circa 85.000 de euro în UE.

„Aceste cifre trebuie interpretate ca indicatori ai unui spațiu semnificativ de creștere. România are antreprenori, are companii care pot crește, are investitori tot mai interesați de alternative la instrumentele tradiționale și are o piață financiară care se maturizează gradual. În ultimii ani, piața de capital a făcut pași importanți, interesul pentru investiții s-a manifestat tot mai puternic, sistemul de pensii private este pe trend ascendent, iar educația financiară a devenit o temă publică tot mai prezentă”, susține Petrescu.

Din perspectiva ASF, spune Petrescu, „mesajul central” este acela că piețele financiare non-bancare reprezintă o infrastructură esențială pentru dezvoltare.

„O economie competitivă are nevoie de finanțare diversificată, de piețe de capital funcționale, de investitori instituționali puternici, de asigurări relevante pentru protecția oamenilor și a companiilor, de pensii private solide și de un nivel mai ridicat de încredere financiară”, a reamintit el.

Raportul Comisiei Europene evidențiază și faptul că firmele românești continuă să depindă într-o măsură ridicată de finanțarea internă, aproximativ 71% din finanțarea investițiilor, peste media Uniunii Europene, a atras el atenția. Piața de capital poate deveni, în anii următori, un canal mai puternic prin care companiile românești să atragă resurse pentru investiții, inovare și extindere, susține el.