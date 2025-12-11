Jurnalistul Dan Andronic revine cu o analiză dură la adresa documentarului Recorder „Justiția capturată”, considerând că investigația ratează temele cu adevărat sensibile din sistemul judiciar românesc, scrie evz.ro.

Deși recunoaște profesionalismul producției, jurnalistul Dan Andronic spune că filmul evită deliberat întrebările esențiale și se adresează doar unui public deja convins.

În mesajul publicat pe rețelele de socializare, jurnalistul afirmă că Recorder livrează un material „cu impact”, însă construit pentru a confirma percepțiile unei „bule” și nu pentru a deschide o discuție amplă despre vulnerabilitățile din justiție.

El amintește că în 2017 a inițiat la Evenimentul Zilei seria „Noi Suntem Statul”, în care a documentat legăturile dintre serviciile de informații, procurori și judecători, acuzând o rețea informală care ar fi influențat decizii majore ale statului.

Cel mai grav aspect ignorat de documentar, în opinia lui jurnalistului, este trecerea unor foști ofițeri de informații direct în magistratură.

El îl folosește ca exemplu pe Laurențiu Beșu, prezentat în documentar drept un magistrat aflat în conflict cu sistemul, dar care a fost anterior ofițer DGIPI, structură de informații a Ministerului de Interne.

Jurnalistul se întreabă cum este posibil ca persoane formate în logica culegerii de informații și a identificării de suspecți să ajungă să pronunțe sentințe, chiar la nivelul instanțelor superioare, și să se retragă cu pensii consistente. În opinia sa, această practică reprezintă o anomalie europeană: România ar fi singurul stat din UE care permite unui fost procuror sau unui ofițer de informații să devină judecător fără o distincție clară între roluri.

„Nu se întreabă nici un moment cum un fost ofițer de informații, de la DGIPI, poate ajunge judecător, până la nivelul Curții de Apel. Și să iasă cu o pensie barosană în floarea vârstei”, scrie Dan Andronic.

Acesta subliniază și diferența fundamentală de mentalitate: dacă serviciile și procuratura pornesc de la prezumția de suspiciune, judecătorul trebuie să plece de la prezumția de nevinovăție, ascultând echilibrat ambele părți ale unui proces. Combinarea acestor forme de formare profesională, afirmă Andronic, produce confuzii și riscuri majore pentru independența actului de justiție.

Andronic îi acuză pe criticii actuali ai sistemului judiciar că au ignorat abuzurile pe care el le plasează în perioada de influență a cuplului Florian Coldea – Laura Codruța Kovesi. Jurnalistul afirmă că întreaga dezbatere publică de astăzi evită menționarea protocoalelor secrete dintre SRI și instituțiile judiciare, documente declarate ulterior ilegale, dar aplicate ani la rând în dosare importante.

„Toți cei care atacă azi justiția pe motiv că este capturată, au tăcut deontologic timp de 10 ani când era cu adevărat subordonată Binomului Coldea-Kovesi. Prin Protocoale Secrete și Ilegale”, afirmă jurnalistul.

El reproșează documentarului Recorder faptul că ocolește episoade precum așa-numitul „Complet Negru” de la Înalta Curte, despre care jurnalistul spune că pronunța condamnări în baza unor informații transmise informal de structurile de informații, episod simbolizat de prezența „plicurilor galbene” aduse de generalul Dumitru Dumbravă.

În finalul analizei sale, jurnalistul susține că dezbaterea aprinsă din jurul documentarului nu urmărește consolidarea independenței justiției, ci lupta pentru influență asupra instituțiilor care o compun.