În cadrul podcastului, Olga Ursu a explicat că primul criteriu pe care investitorii trebuie să îl urmărească este siguranța banilor și verificarea intermediarilor financiari. Consultantul ASF a atras atenția că platformele și brokerii trebuie verificați în registrele oficiale, iar deciziile nu trebuie luate pe baza promovării din social media sau a reclamelor apărute pe platforme precum TikTok ori Facebook.

„Toți de pe site-ul Bursei de Valori București sunt brokeri autorizați. Altfel n-ajung pe pagina respectivă. BVB.ro e site-ul, intrăm acolo și ne alegem un broker. Nu îl alegem de pe TikTok sau de pe Facebook. Și sigur că sunt și brokeri internaționali, dar trebuie să verificăm că sunt autorizați, reglementați în țara respectivă”, spune Olga Ursu.

Horia Gustă a completat că investitorii trebuie să verifice inclusiv existența licențelor acordate de autoritățile de supraveghere financiară din țările în care brokerii își desfășoară activitatea.

„Exact, să vezi licența, deci pe site-ul ASF-ului din țara respectivă”, a completat Horia Gustă.

Olga Ursu a subliniat că multe dintre problemele întâmpinate de investitori apar chiar din momentul în care aleg platforme sau intermediari nepotriviți, înainte de a analiza efectiv strategiile de investiții sau randamentele posibile.

„Când vine vorba de investiții, în primul rând este importantă siguranța banilor noștri. Și apoi, deciziile pe care le luăm. Și acelea sunt importante. Dacă din start am plasat banii unde nu trebuie, riscăm să-i pierdem”, explică Olga Ursu.

Discuția s-a concentrat și asupra tendinței multor români de a investi aproape exclusiv în piața imobiliară. Horia Gustă a afirmat că numeroși investitori preferă să cumpere apartamente pentru închiriere și consideră acest sector mai sigur decât piața bursieră, însă lipsa diversificării poate crește expunerea la riscuri economice și sectoriale.

„Nu poți să te expui, singurele tale investiții să fie în imobiliare pentru că ai un risc mai mare”, a spus Horia Gustă.

Consultantul ASF a explicat că investițiile concentrate într-un singur domeniu pot genera atât risc geografic, cât și risc de sector, mai ales în perioadele în care piețele traversează fluctuații importante sau schimbări economice.

„Ai un risc geografic și de țară, în primul rând. Și de țară și de sector”, a completat Olga Ursu.

Olga Ursu a precizat că a investit mulți ani în piața imobiliară și că randamentele au fost foarte bune într-o anumită perioadă, însă percepția românilor asupra burselor și a investițiilor financiare rămâne diferită de cea legată de proprietăți.

„Bursa e percepută ca fiind riscantă, în schimb imobiliarele sunt sigure. Și există și vorba asta că joci la bursă în imobiliare. N-am auzit de joc în imobiliare, acolo investești”, expune situația, Olga Ursu.

Potrivit acesteia, educația financiară a evoluat considerabil după pandemie, iar numărul investitorilor de pe piața bursieră este în continuă creștere în România.

„Ușor, ușor ne educăm și noi în România. Sunt tot mai mulți investitori la bursă, crește numărul de la an la an și educația financiară s-a dezvoltat foarte mult în ultimii șase ani după pandemie. Crește în continuare. Este o creștere susținută”, menționează consultantul ASF.

În timpul discuției, Olga Ursu a abordat și percepția potrivit căreia investițiile la bursă ar fi extrem de complicate și ar necesita cunoștințe tehnice avansate. Consultantul de investiții a explicat că platformele moderne au devenit mult mai accesibile și sunt adaptate inclusiv investitorilor fără experiență.

„Eu chiar glumesc că unii cred că pentru ca să investești la bursă trebuie să iei așa un ecran sau mai multe, 3-4 ecrane și te uiți așa ca la NASA, pe ce butoane trebuie să apeși. Acum platformele de investiții sunt destul de simplu de utilizat, foarte prietenoase cu utilizatorii”, descrie Olga Ursu.

Horia Gustă a confirmat că multe dintre platformele disponibile în prezent sunt construite pentru a simplifica accesul investitorilor și pentru a reduce dificultățile întâlnite la început.

Consultantul ASF a mai explicat că brokerii oferă inclusiv variante diferite de platforme pentru investitori începători, intermediari sau avansați și că suportul în limba română contribuie la creșterea accesibilității pentru utilizatorii locali.