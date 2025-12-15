Oil Terminal anunţă că îşi propune să îşi extindă activitatea, astfel încât să poată primi benzină din import, destinată atât pieţei interne, cât şi ţărilor vecine. Strategia vine pe fondul riscurilor privind aprovizionarea regională, generate de posibile închideri de rafinării din zonă.

„Oil Terminal intenţionează să îşi diversifice fluxurile operaţionale şi să se adapteze nevoilor viitoare ale pieţei româneşti şi regionale, pentru a rămâne un hub regional respectabil şi frecventabil. Astfel, se va putea primi benzină din import pentru distribuţia pe piaţa românească şi în ţările vecine, zone care ar putea avea de suferit în privinţa alimentării cu benzină dacă rafinăriile NIS Pancevo, Lukoil România şi Lukoil Burgas se vor închide ca urmare a intrării în vigoare a sancţiunilor”, anunţă compania.

După ce, în ultimii ani, capacităţile de depozitare au fost extinse, compania îşi concentrează acum eforturile pe modernizarea infrastructurii existente şi pe creşterea siguranţei operaţionale. Planurile includ echipamente moderne de măsurare şi control, extinderea portofoliului de produse şi dezvoltarea capacităţilor în zone-cheie ale portului.

„Piaţa petrolieră este extrem de dinamică, iar capacitatea de adaptare – atât tehnologică, cât şi organizaţională – trebuie să fie permanentă. Activitatea trebuie să ţină pasul cu cerinţele actuale ale clienţilor şi ale pieţei, precum şi cu standardele internaţionale”, subliniază reprezentanţii Oil Terminal.

Pe termen mediu, obiectivul central îl reprezintă automatizarea completă a fluxurilor tehnologice, pentru reducerea riscului de eroare umană, scurtarea timpilor de transfer şi creşterea siguranţei operaţiunilor.

Compania evidenţiază importanţa sa ca operator de infrastructură critică, într-un context regional marcat de instabilitate. Războiul din Ucraina a determinat o creştere semnificativă a volumelor manipulate, ceea ce a impus adaptări rapide ale capacităţilor logistice.

„În actualul context geopolitic, rolul Oil Terminal ca operator strategic al infrastructurii critice este mai important ca oricând. Societatea asigură stabilitatea fluxurilor de produse petroliere şi continuitatea logistică necesară sistemului energetic naţional”, precizează compania.

În acest context au fost realizate investiţii precum construirea unui rezervor de 55.000 mc pentru motorină, dezvoltarea unei pergole auto cu patru skiduri de încărcare fiscală, reorganizarea fluxurilor de trafic şi implementarea unei platforme informatice de control.

După primele nouă luni ale anului, veniturile totale s-au ridicat la 307 milioane lei, în scădere cu 13,3% faţă de aceeaşi perioadă din 2024. Compania explică evoluţia prin modificările legislative şi restricţiile europene care au afectat activitatea traderilor şi, implicit, a operatorului portuar.

„Anul 2025 s-a dovedit a fi un an complicat, marcat de modificări legislative care au impactat traderii de ţiţei şi produse petroliere”, arată Oil Terminal.

Principalii clienţi au fost Lukoil România, Oscar Downstream şi OMV Petrom. În acest context, societatea a redus cheltuielile cu 6,1% şi estimează un profit brut de 26 milioane lei la finalul anului.

Motorina rămâne principalul produs operat, reprezentând 56% din cifra de afaceri, urmată de ţiţei, cu 30%. Compania consideră că obligaţiile de stocare impuse de Uniunea Europeană ar trebui să includă Oil Terminal.

„Considerăm că suntem cea mai optimă alternativă la crearea unei unităţi centrale de stocare pentru România”, afirmă reprezentanţii societăţii.

În strategia de diversificare, Oil Terminal a lansat o procedură pentru construirea unui terminal de bitum şi analizează extinderea activităţii către depozitarea biocombustibililor. Proiectul tehnic este finalizat, iar autorizaţiile necesare au fost obţinute.

Totodată, compania derulează un parteneriat cu Iulius Real Estate pentru regenerarea urbană a unui teren de 38 de hectare din centrul Constanţei, investiţie estimată la peste 815 milioane euro, care va include zone verzi, birouri, spaţii comerciale şi facilităţi culturale. În prezent, pe teren se desfăşoară lucrări de decontaminare prin bioremediere.

În 2025 au fost realizate mai multe investiţii importante, printre care construirea unui rezervor de 10.000 mc pentru metanol, modernizarea rezervorului T29S şi relocarea instalaţiei de încărcare a păcurii în Platforma Sud. În prezent, sunt în derulare modernizarea rezervorului T26S şi realizarea unui skid de măsurare fiscală în Dana 73–75.

Oil Terminal este cel mai mare terminal petrolier din Portul Constanţa, cu o vechime de 125 de ani şi o capitalizare de 341,67 milioane lei. Terminalul operează şapte dane cu adâncimi între 12,5 şi 17 metri şi joacă un rol-cheie în importul, exportul şi tranzitul de ţiţei, produse petroliere şi chimice, la intersecţia principalelor culoare de transport maritim dintre Asia, Europa şi Orientul Apropiat.