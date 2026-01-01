Problema pornește, de regulă, de la o țeavă comună spartă sau de la infiltrații care afectează mai multe apartamente. Apa este oprită în tot blocul, iar asociația de proprietari este dispusă să intervină pentru repararea părții comune.

Blocajul apare în momentul în care proprietarul apartamentului unde se află defecțiunea refuză accesul, invocând dreptul de proprietate și respingând orice formă de colaborare.

În astfel de cazuri, administratorii și președinții de asociație susțin adesea că nu există nicio soluție legală. Din această percepție greșită rezultă întârzieri, pagube suplimentare și tensiuni între vecini.

Avocatul Gelu Pușcaș explică într-o postare pe rețelele sociale faptul că legea permite intervenția instanței printr-o procedură rapidă. Asociația de proprietari poate solicita judecătorului autorizarea pătrunderii în apartament, atunci când refuzul proprietarului pune în pericol părțile comune sau alte locuințe.

Instanța poate dispune accesul în apartament prin reprezentanții asociației, împreună cu instalator și personal de curățenie. Măsura vizează verificarea, constatarea și remedierea defecțiunilor la instalațiile de apă, inclusiv racordurile aferente proprietății comune.

În același timp, judecătorul poate stabili igienizarea apartamentului, costurile fiind suportate de proprietarul care a refuzat inițial accesul.

Decizia este executorie de drept, fără somație și fără termene de așteptare, tocmai pentru a preveni agravarea pagubelor.

Legea nr. 196/2018 obligă proprietarii să întrețină instalațiile din apartament astfel încât să nu producă prejudicii altor locatari. Această obligație nu este opțională și nu poate fi înlăturată prin simplul refuz al accesului.

Codul civil, în materia relațiilor de vecinătate, prevede că atunci când un proprietar creează inconveniente peste limita normalului, instanța poate dispune atât înlăturarea situației, cât și despăgubiri.

Codul de procedură civilă oferă instrumentul ordonanței președințiale. Această procedură se aplică în situații urgente, atunci când lipsa reparațiilor afectează părțile comune, alte apartamente sau siguranța locuirii. Prin ordonanță, judecătorul poate autoriza accesul forțat în apartament pentru remedierea avariei.

Refuzul de a permite accesul nu blochează intervenția, ci mută problema în instanță. Asociația are dreptul să acționeze, iar judecătorul poate tranșa rapid situația. Dreptul de proprietate nu este absolut și nu poate fi exercitat în detrimentul vecinilor sau al părților comune.

Avocatul subliniază că ideea potrivit căreia „nu avem ce să facem” nu are suport legal. Există procedură, există temei juridic și există soluție judiciară rapidă, iar aceste mecanisme ar trebui să devină un reflex pentru asociații, administratori și proprietari.