Centralele termice rămân una dintre cele mai folosite metode de încălzire în România, chiar dacă se promovează trecerea la energie verde. Experții spun însă că aceste echipamente nu țin pe viață și că lipsa întreținerii poate transforma o investiție bună într-o sursă constantă de cheltuieli. Ei recomandă românilor să fie atenți la eficiența centralelor și să știe când e momentul să le înlocuiască.

Durata de viață a unei centrale este între 8 și 10 ani, deși unele au peste 15 ani. Centralele noi sunt moderne, mai sigure, economice și prietenoase cu mediul, ceea ce aduce multe avantaje. După aproximativ 10 ani, eficiența centralelor scade, iar consumul de gaz sau electricitate crește, ceea ce se vede direct în facturile lunare.

În România există peste 2,5 milioane de centrale termice, iar aproximativ 60% dintre ele au peste cinci ani, iar 10–15% funcționează de mai mult de 15 ani. Potrivit lui, echipamentele vechi ar trebui înlocuite nu doar pentru a economisi bani, ci și pentru siguranță și pentru a reduce poluarea.

Prețurile centralelor pe gaz variază între 3.000 și 22.000 lei, în funcție de putere, dimensiuni și eficiență energetică. Specialiștii susțin că acestea ajută la facturi mai mici la gaz și aduc economii semnificative pe termen lung.

Montajul unei centrale pe gaz trebuie făcut de firme autorizate și costă între 750 și 1.000 lei. De asemenea, e nevoie de avizul ISCIR, obligatoriu la punerea în funcțiune, care costă aproximativ 200 lei. Montajul poate dura de la câteva ore, dacă doar se schimbă o centrală existentă, până la câteva zile sau săptămâni, dacă instalația este nouă și mai complexă, inclusiv montarea caloriferelor. În plus, este bine să se prevadă timp pentru curățenie.

Dacă e prima dată când se montează o centrală, este nevoie de proiect de gaz și de aviz de racordare de la distribuitor, cu un cost în jur de 500 lei. În plus, dacă trebuie debranșarea de la RADET, se adaugă între 500 și 1.000 lei. Apoi se calculează lungimea țevilor și numărul de calorifere necesare. Prețul unui calorifer variază între 150 și 900 lei, în funcție de model și putere. Experții subliniază că, dacă doar se schimbă o centrală veche cu una nouă, costurile sunt mult mai mici.

Ca să-ți țină cât mai mult și să funcționeze în siguranță, centrala termică pe gaz trebuie verificată și făcută revizia la timp. Producătorii recomandă termene clare pentru aceste verificări, așa că nu e bine să le amâni. Verificarea și reautorizarea ISCIR se fac de specialiști autorizați și costă bani.

Același specialist poate aerisi caloriferele sau verifica alte părți ale instalației. Verificarea tehnică a centralei trebuie făcută la fiecare 2 ani, iar prețurile sunt între 100 și 400 lei.

Pentru a alege corect o centrală termică, mai întâi trebuie să calculezi puterea necesară, în funcție de suprafața locuinței și de numărul de calorifere, ca să te asiguri că încălzirea va fi eficientă. Apoi, este bine să optezi pentru o centrală din clasa energetică A, care consumă mai puțin și reduce costurile cu gazul.

Este important să verifici și tipul centralei: pe piață există centrale pe gaz, electrice sau cu condensare, iar cele pe gaz cu condensare sunt recomandate pentru eficiența lor. În final, ia în calcul și funcțiile suplimentare, cum ar fi controlul prin aplicație mobilă sau termostatele inteligente, care pot crește prețul, dar oferă mai mult confort.