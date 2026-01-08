Autoritățile locale din Cluj-Napoca atrag atenția că lipsa numerotării clare a imobilelor creează dificultăți reale pentru echipajele de ambulanță, pompieri și poliție. În situații critice, câteva minute pierdute în căutarea unei adrese pot face diferența dintre viață și moarte.

Problema este accentuată de dezvoltarea accelerată a orașului, în special în zonele rezidențiale noi, unde construcțiile au apărut rapid, iar numerotarea străzilor nu a ținut întotdeauna pasul cu realitatea din teren.

Cele mai multe situații în care adresele sunt greu de identificat se înregistrează în cartierele nou dezvoltate. Acolo, numerotarea imobilelor nu urmează mereu o logică simplă, ci depinde de ordinea parcelării terenurilor, de autorizațiile emise succesiv sau de extinderile ulterioare ale străzilor.

În acest context, Poliția Locală va verifica dacă imobilele au afișate la vedere plăcuțe cu numărul casei, ușor lizibile din stradă, astfel încât echipajele de intervenție să poată identifica rapid locația.

Sancțiunile prevăzute de regulamentul local sunt cuprinse între 200 și 500 de lei și vor fi aplicate de Poliția Locală celor care nu și-au îndeplinit obligația de a afișa numărul imobilului sau nu au făcut demersuri pentru obținerea plăcuței oficiale.

Autoritățile precizează că scopul nu este unul punitiv, ci preventiv, însă lipsa de reacție după termenul-limită va fi sancționată.

Proprietarii au la dispoziție două opțiuni:

-pot confecționa singuri plăcuța cu adresa, cu respectarea dimensiunilor și standardelor stabilite de autorități;

-sau pot solicita plăcuța oficială de la Primăria municipiului Cluj-Napoca.

În cazul în care solicitarea a fost depusă și se află în curs de soluționare, proprietarul nu va fi amendat.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a subliniat că administrația locală a acordat o perioadă de tranziție, tocmai pentru a evita sancționarea cetățenilor de bună-credință.

„Până pe 31 martie toţi cetăţenii pot beneficia gratuit şi fără amendă. Am dat un termen de şase luni de zile. Dacă în condițiile în care ai solicitat la Primărie şi eşti deja în procedura de obţinere a plăcuţei, evident, nu vei primi amenda, dar dacă ai stat pasiv până pe 31 martie şi nu ai făcut demersurile minimale, evident, vei primi amenda prevăzută de lege”, a transmis edilul.

Măsuri asemănătoare există și în Timișoara sau Brașov, însă acolo autoritățile au preferat până acum avertismentele, fără a aplica sancțiuni efective.

În schimb, la Oradea, controalele au fost aplicate strict: în ultimii patru ani, aproape 3.000 de amenzi au fost date pentru lipsa numerotării vizibile a caselor sau apartamentelor.

Mesajul autorităților

Reprezentanții administrației locale subliniază că afișarea corectă a numărului imobilului nu este doar o obligație administrativă, ci o măsură de siguranță publică, menită să reducă timpii de intervenție și să prevină situații dramatice.

După expirarea termenului de grație, controalele vor deveni regulate, iar amenzile vor fi aplicate celor care nu respectă prevederile legale.