Pensionarii care au depus adeverințe pentru așa-numita „mică recalculare” se trezesc din nou făcând drumuri lungi la casele de pensii ca să afle când le va fi emisă o nouă decizie. După marea recalculare, care le-a adus multora creșteri semnificative ale pensiilor, aceștia se confruntă din nou cu așteptări și nesiguranță. Adeverințele depuse atestă venituri suplimentare, cum ar fi orele suplimentare plătite, munca în acord, al 13-lea salariu sau alte venituri peste salariul de bază, pentru care s-au plătit contribuții la stat. Mulți pensionari au plătit sume importante pentru a obține aceste documente, bani care, dacă recalcularea nu le aduce punctaj suplimentar, poate nu vor fi recuperați.

În fiecare zi, zeci de pensionari se adună la ghișeele caselor teritoriale de pensii întrebând același lucru: când ni se recalculează pensia și când primim decizia? Aceleași întrebări au fost ridicate și de reprezentanții pensionarilor din Olt în cadrul întâlnirii lunare de la Prefectura Olt, unde s-a discutat despre recalcularea pensiilor cu Iuliana Dincovici, inspector superior la Casa Județeană de Pensii Olt, pe 24 februarie 2026. Discuția a început după ce aceasta le-a explicat, prin exemplul a doi pensionari – un fost profesor pensionat la 67 de ani și un fost muncitor în industrie cu ani de muncă în condiții grele – de ce a fost nevoie de marea recalculare, realizată prin Legea nr. 360/2023, intrată în vigoare la 1 septembrie 2024.

Aceeași lege stă la baza și „micii recalculări”, care urmărește să includă în calculul pensiei venituri care înainte nu erau luate în considerare. Practic, se verifică din nou punctajul fiecărui pensionar pe baza tuturor datelor din dosar, valorificându-se veniturile nepermanente: ore suplimentare, muncă în acord, prime, al 13-lea salariu sau sporuri pentru care s-a plătit contribuție la pensie. Această recalculare poate duce la creșteri ale pensiei, dar sumele nu sunt spectaculoase.

Procesul este însă dificil și a fost întârziat. Ar fi trebuit să înceapă încă din 2024, dar soft-ul informatic necesar nu a fost disponibil la timp pentru funcționari. În plus, există milioane de dosare în toată țara, iar verificarea lor presupune mult mai mult decât simpla introducere a datelor în program. Personalul caselor de pensii este insuficient, iar multe adeverințe lipsesc sau sunt greu de verificat și introdus în sistem, ceea ce face ca procesul să dureze mai mult decât se așteptau pensionarii.

Pensionarilor li s-a spus că „mica recalculare” se face automat, folosind adeverințele care sunt corecte și legale. Problema este că pensionarii află dacă adeverințele din dosarul lor sunt acceptate doar când merg la ghișeu și cer această informație. Pentru a fi luate în calcul, trebuie să aducă dovezi doar pentru veniturile nepermanente primite înainte de 1 aprilie 2001, pentru că informațiile după această dată există deja în baza de date a caselor de pensii. Este esențial ca adeverința să menționeze că s-au plătit contribuțiile la asigurările sociale de stat.

Contează și modelul adeverinței. Recalcularea pensiei pe baza veniturilor lunare se face numai dacă adeverința respectă regulile prevăzute de lege și ordinele în vigoare. Pentru adeverințele emise între 18 iunie 2021 și 31 august 2024, trebuie să respecte articolele 4 și 5 din Ordinul 487/2021. Pentru adeverințele emise după 1 septembrie 2024, când a intrat în vigoare Legea nr. 360/2023, trebuie să urmeze modelul din anexa 6 a legii.

Adeverințele trebuie să arate clar că angajatorii, arhivele sau operatorii autorizați de Arhivele Naționale garantează că datele sunt corecte și exacte. În plus, fiecare adeverință trebuie să fie semnată de conducătorul entității sau de persoana delegată și să aibă ștampilă, pentru ca informațiile să fie considerate valabile.

