Locuitorii Sectorului 1 pot obține certificatul fiscal prin trei modalități: online, prin e-mail sau fizic. Pentru varianta online, persoanele cu semnătură electronică pot solicita documentul direct de acasă, iar cei fără semnătură electronică trebuie să se prezinte o singură dată la un inspector al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1 pentru activarea contului, după care toate solicitările viitoare pot fi realizate online.

Cererile prin e-mail se trimit la registratura@primarias1.ro și trebuie însoțite de copia cărții de identitate, iar documentul va fi primit tot în format electronic. Cererile fizice se pot depune la sediul Biroului Cetățeanului din Str. Mureș nr. 18-24 sau la registratura Primăriei Sectorului 1 din Bd. Banu Manta nr. 9.

„Dacă vreți să vindeți sau să cumpărați o casă, un teren ori o mașină, aveți nevoie de certificat fiscal. Începând de ieri, prin Ordonanța de Urgență nr. 7/2026, documentul a devenit obligatoriu nu doar pentru vânzători, ci și pentru cumpărători. Certificatul atestă că nu există datorii la bugetul local și este necesar pentru toate tranzacțiile imobiliare sau a mijloacelor de transport. Locuitorii Sectorului 1 pot obține certificatul fiscal în mai multe moduri, în funcție de preferințe: • Online, prin platforma Avansis – persoanele care dețin semnătură electronică pot solicita certificatul direct de acasă. Cei care nu au semnătură electronică trebuie să se prezinte o singură dată la un inspector din cadrul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1 (DGITL) pentru activarea contului, după care pot folosi platforma pentru toate solicitările viitoare. • Prin e-mail – cererea poate fi transmisă la registratura@primarias1.ro, iar răspunsul va fi primit tot în format electronic. Formularul poate fi descărcat de AICI, iar cererea trebuie însoțită de o copie a cărții de identitate. Aceste documente sunt necesare atât pentru solicitările transmise prin e-mail, cât și pentru cele depuse fizic. • Fizic – cererile pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală pot fi depuse la sediul Biroului Cetățeanului din Str. Mureș nr. 18-24 sau la registratura Primăriei Sectorului 1 din Bd. Banu Manta nr. 9”, a transmis Primăria Sectorului 1.

Formularul poate fi vizualizat aici.

Pentru a evita cozile, autoritățile recomandă programarea online la Biroul Cetățeanului prin programare.primariasector1.ro, unde se poate alege ora și serviciul dorit. Deși se poate veni și fără programare, solicitările cu programare au prioritate, iar timpii de așteptare la ghișeu sunt în prezent mari. Certificatul fiscal se eliberează gratuit, indiferent de modalitatea de solicitare aleasă.