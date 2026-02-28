Noua regulă impune ca, la toate tranzacțiile de vânzare-cumpărare a unei case, a unui teren sau a unei mașini, certificatul fiscal să fie prezentat și de către cumpărător. Condiția este obligatorie pentru ambele părți implicate în tranzacție.

Primăria Sectorului 1 a anunțat deja bucureștenii despre noile rigori, explicând că implementarea măsurii vine în urma adoptării, la data de 25 februarie 2026, a Ordonanței de Urgență nr. 7/2026. Prin acest act normativ, certificatul de atestare fiscală a devenit obligatoriu nu doar pentru vânzători, ci și pentru cumpărători.

Ordonanța de Urgență nr. 7/2026 stabilește clar că certificatul de atestare fiscală nu mai este doar un instrument de verificare a bunului vândut, ci și un indicator al solvabilității și al disciplinei fiscale a persoanei care achiziționează. Documentul atestă oficial absența datoriilor la bugetul local și este indispensabil pentru validarea juridică a contractelor de vânzare-cumpărare. Odată cu intrarea în vigoare a noilor reglementări, statul român extinde această responsabilitate și asupra cumpărătorului.

„Dacă vreți să vindeți sau să cumpărați o casă, un teren ori o mașină, aveți nevoie de certificat fiscal. Începând de ieri, prin Ordonanța de Urgență nr. 7/2026, documentul a devenit obligatoriu nu doar pentru vânzători, ci și pentru cumpărători. Certificatul atestă că nu există datorii la bugetul local și este necesar pentru toate tranzacțiile imobiliare sau a mijloacelor de transport”, a transmis Primăria Sectorului 1.

Primăria Sectorului 1 informează cetățenii și cu privire la modalitățile prin care poate fi obținut certificatul fiscal:

Online, prin platforma Avansis, persoanele care dețin semnătură electronică pot solicita certificatul direct de acasă. Cei care nu au semnătură electronică trebuie să se prezinte o singură dată la un inspector din cadrul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1 pentru activarea contului, după care pot utiliza platforma pentru toate solicitările viitoare.

Prin e-mail, cererea poate fi transmisă la adresa registratura@primarias1.ro, iar răspunsul va fi primit tot în format electronic. Formularul poate fi descărcat online, iar solicitarea trebuie însoțită de o copie a cărții de identitate.

În format fizic, cererile pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală pot fi depuse la sediul Biroului Cetățeanului din Strada Mureș nr. 18-24 sau la registratura Primăriei Sectorului 1 din Bulevardul Banu Manta nr. 9.