Situațiile în care impozitul este reținut, deși contribuabilul avea dreptul la scutire, apar frecvent în practică. Cauzele sunt, de regulă, administrative: documente depuse tardiv, lipsa unei cereri scrise sau erori de procesare. Din punct de vedere fiscal, însă, există mecanisme clare pentru corectarea situației.

Potrivit avocatului Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal, dacă impozitul pe venit a fost reținut eronat, sumele sunt virate de plătitorul de venit către bugetul de stat, conform obligațiilor legale. Situația poate fi corectată ulterior, însă restituirea nu se face automat.

În cazul în care se constată că impozitul reținut depășește nivelul legal datorat, regula este ca restituirea către persoană să fie efectuată de plătitorul de venit, care își va recupera ulterior suma de la stat.

Procedura începe cu depunerea unei cereri de restituire adresate plătitorului de venit, în interiorul termenului de prescripție de 5 ani. Ulterior, acesta va regulariza sumele cu obligațiile fiscale corespunzătoare.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Dacă impozitul pe venit a fost reținut greșit (de exemplu, din cauza nedepunerii la timp a certificatului de handicap), sumele respective sunt virate de plătitorul de venit către bugetul de stat, conform obligațiilor sale legale de reținere și plată la sursă. Acest lucru nu împiedică corectarea ulterioară, dar implică o procedură administrativă pentru recuperare, deoarece impozitul devine parte din veniturile bugetare și nu se returnează automat. Dacă ulterior se constată că s-a reținut mai mult decât era legal datorat (de exemplu, trebuia aplicată scutirea), regula este că restituirea către persoană o face tot plătitorul de venit, iar acesta își recuperează apoi suma de la stat. În ceea ce privește procedura legală prin care se recuperează impozitul plătit în plus, aceasta începe cu depunerea unei cereri către plătitorul de venit, solicitându-se restituirea impozitului reținut în plus. Cererea trebuie să fie făcută în interiorul termenului de prescripție (5 ani, calculat începând cu 1 ianuarie a anului următor anului în care s-a născut dreptul la restituire). Ulterior, plătitorul de venit (angajatorul) va regulariza sumele cu obligațiile fiscale de același tip.

Potrivit avocatului Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal, în cazul veniturilor salariale, unde impozitul este reținut la sursă de angajator, nu este necesară depunerea Declarației Unice. Pentru clarificarea situației fiscale sunt necesare certificatul de handicap grav sau accentuat, dovezile privind impozitul reținut și o cerere scrisă adresată angajatorului pentru restituirea sumelor. Dacă angajatorul nu mai există sau este în insolvență, solicitarea se depune la ANAF.

Specialistul subliniază că termenul de recuperare este cel general de prescripție, de 5 ani.

În schimb, pentru veniturile unde nu se aplică reținerea la sursă, depunerea Declarației Unice rămâne obligatorie, chiar dacă persoana beneficiază de scutire. În acest caz, sunt necesare documentele care atestă veniturile și perioada în care s-a aplicat facilitatea fiscală.

Pentru veniturile aferente anului 2025, termenul-limită de depunere este 25 mai 2026, fiind posibile ulterior declarații rectificative.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: În cazul în care veniturile sunt plătite de angajator (salarii), iar reținerea se face la sursă, nu este necesară depunerea declarației unice. Documentele necesare pentru clarificarea situației fiscale sunt: certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat;

dovezi ale impozitului reținut;

cerere scrisă către angajator pentru restituirea impozitului reținut (în ipoteza în care angajatorul nu mai există sau este în insolvență, cererea se face către ANAF).

Termenul-limită pentru depunerea cererii de recuperare a impozitului reținut este termenul de prescripție, de 5 ani, care curge începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut dreptul de restituire. În schimb, în cazul veniturilor pentru care nu operează reținerea la sursă, depunerea declarației unice este obligatorie, chiar și în cazul în care există scutire de plată a impozitului aferent acestor venituri. Pentru această ipoteză, documentele necesare sunt cele care atestă veniturile (contracte, rapoarte de plăți, evidențe de venituri), trebuind să se indice perioada în care persoana a beneficiat de scutire. Termenul-limită pentru depunerea declarației unice pentru veniturile din anul 2025 este 25 mai 2026, putând fi însă depuse și declarații rectificative oricând după această dată.

Potrivit avocatului Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal, persoanele cu handicap grav sau accentuat ar trebui să depună o cerere scrisă și copia certificatului la fiecare plătitor de venit, imediat după obținerea sau reînnoirea documentului.

Specialistul recomandă verificarea lunară a documentelor de plată și actualizarea certificatului înainte de expirare.

În cazul unei rețineri eronate, restituirea se solicită în scris de la plătitorul de venit, iar dacă acesta nu mai există, cererea se depune la ANAF.