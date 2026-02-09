Conform legislației privind asociațiile de proprietari, cheltuielile de întreținere sunt împărțite în două mari categorii. Pe de o parte sunt cheltuielile individuale, legate direct de consum, iar pe de altă parte sunt cheltuielile comune, care țin de funcționarea și administrarea imobilului.

Chiar dacă apartamentul nu este locuit, proprietarul rămâne obligat să achite cheltuielile comune. Acestea nu depind de prezența efectivă a unei persoane în locuință și sunt repartizate în funcție de cota-parte indiviză.

Costurile cu liftul, iluminatul pe casa scării, curățenia spațiilor comune, salariul administratorului sau al personalului de întreținere se achită indiferent dacă apartamentul este ocupat sau nu. La acestea se adaugă cheltuielile pentru reparații și întreținerea părților comune ale clădirii.

Fondul de rulment și fondul de reparații sunt, de asemenea, obligatorii. Aceste sume sunt destinate bunei funcționări a blocului și se plătesc de toți proprietarii, fără legătură cu gradul de ocupare a locuinței.

În cazul apei reci, apei calde sau gazelor naturale, situația diferă în funcție de modul de contorizare. Dacă apartamentul are contoare individuale și acestea indică zero consum, proprietarul nu va plăti consum propriu. Totuși, poate fi obligat să suporte o cotă din pierderile comune, stabilite de asociație.

Pentru utilitățile care nu sunt contorizate individual, costurile pot fi repartizate pe număr de persoane sau pe suprafață. În lipsa unei notificări privind nelocuirea, asociația poate calcula cheltuielile ca și cum apartamentul ar fi ocupat.

Pentru a evita plata cheltuielilor calculate la număr de persoane, proprietarul trebuie să depună o declarație pe propria răspundere la asociația de proprietari, prin care să anunțe că în apartament nu locuiește nimeni.

Această declarație trebuie reînnoită periodic, conform regulamentului intern al asociației. Dacă documentul nu este depus sau nu este actualizat, administratorul are dreptul să considere apartamentul locuit la calculul întreținerii.

Dacă există contracte individuale pentru energie electrică și gaze naturale, iar consumul este zero, nu se vor emite facturi pentru consum efectiv. Cu toate acestea, pot exista taxe fixe sau abonamente lunare, prevăzute în contractele cu furnizorii.

Chiar și în lipsa utilizării, mulți proprietari aleg să mențină utilitățile active pentru a evita probleme tehnice sau costuri suplimentare legate de debranșare și reconectare.

Impozitul anual pe clădire este obligatoriu pentru toți proprietarii și nu este influențat de faptul că locuința este ocupată sau nu. Acesta se achită către autoritățile locale, conform deciziilor fiscale emise de primărie.

Legislația are la bază principiul că toate părțile comune ale imobilului sunt folosite și întreținute în comun. Chiar dacă un apartament este nelocuit, proprietarul beneficiază de structura clădirii, instalațiile comune, serviciile de administrare și funcționarea generală a blocului.

Din acest motiv, legea nu permite scutirea totală de la plata întreținerii. Specialiștii recomandă proprietarilor de apartamente nelocuite să anunțe oficial asociația, să verifice periodic listele de plată și să păstreze dovezi privind lipsa consumului, pentru a evita costuri calculate eronat.