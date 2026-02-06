Oamenii subliniază că taxele crescute sunt greu de suportat și le afectează serios bugetele familiale, în contextul unui cost al vieții tot mai ridicat. Autoritățile locale caută soluții pentru a evita escaladarea conflictului și pentru a limita efectele asupra comunității.

Orașul Flămânzi, devenit localitate urbană după anul 2004, se confruntă cu o scădere semnificativă a încasărilor la bugetul local. Majorarea taxelor a fost aplicată ca măsură de austeritate, însă efectul a fost contrar celui așteptat. Numărul contribuabililor care se prezintă la ghișeele primăriei pentru a-și achita obligațiile fiscale a scăzut drastic comparativ cu anii anteriori.

În alți ani, până la finalul lunii martie, primăria reușea să încaseze sume consistente, ajungând chiar la aproximativ jumătate din totalul anual al veniturilor prognozate. În acest an, încasările sunt mult sub acest nivel, deși bugetul local fusese construit pe venituri estimate la zeci de miliarde de lei vechi. Reprezentanții primăriei confirmă că, în prezent, foarte puțini cetățeni se mai prezintă pentru plata impozitelor.

Nemulțumirea localnicilor este amplificată de lipsa locurilor de muncă din zonă și de veniturile reduse ale populației. Mulți dintre locuitori sunt pensionari sau persoane care trăiesc din munci ocazionale, iar creșterea accelerată a cheltuielilor zilnice face ca plata taxelor locale să devină o povară greu de suportat. În numeroase cazuri, valoarea impozitelor aproape s-a dublat față de anul trecut, ceea ce a determinat o parte dintre contribuabili să amâne plata până anul viitor, iar alții să refuze complet achitarea acestora, asumându-și eventualele consecințe.

„Pe mine mă frapează faptul că nu există de muncă în Flămânzi. Eu ar trebui să-mi opresc fata de la facultate, din Iași, că e la Litere, ca să nu-i dau ei bani pentru cămin, ca să plătesc impozitul. E corect?”, a subliniat un localnic.

Situația este intens discutată și în mediul online, însă autoritățile locale susțin că nu există o revoltă organizată în mod oficial, ci mai degrabă reacții individuale generate de dificultățile financiare. Cu toate acestea, administrația locală recunoaște că există o legătură directă între nivelul de colectare a taxelor și funcționarea normală a serviciilor publice din oraș.

„Anul ăsta mai rar. Rar vezi câte unul pe aici, la plată. E dificil”, a explicat Aurel Zamfirescu, casier primăria Flămânzi.

Viceprimarul localității arată că, deși impozitele au fost majorate, încasările sunt mai mici decât în aceeași perioadă a anului trecut. Comparativ cu luna ianuarie 2025, nivelul colectării taxelor în luna ianuarie a acestui an este inferior, în ciuda creșterii valorii impozitelor.

„Întâmplarea face să am pe birou o situație la zi vizavi de încasările din luna ianuarie comparativ cu ianuarie 2025. Chiar dacă valoarea impozitelor s-a mărit, suntem sub încasările de anul trecut”, a declarat Ioan Guralic, viceprimar Flămânzi.

Primăria avertizează că, dacă acest trend se va menține, comunitatea riscă să fie grav afectată de lipsa fondurilor necesare pentru servicii esențiale. Printre acestea se numără iluminatul public, transportul local, întreținerea drumurilor, salubrizarea și cofinanțarea proiectelor europene aflate în derulare sau planificate.

„După mine, impozitele nu ar trebui plătite. Păi dacă bani nu sunt, pentru ei fac tot ceea ce fac. Pentru noi, oamenii, mai puțin”, a spus un localnic.

În acest context, orașul Flămânzi, cunoscut ca simbol al răscoalei din 1907, riscă să fie din nou scena unei forme de revoltă, de această dată una fiscală.