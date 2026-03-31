Mulți proprietari consideră că pot refuza plata anumitor cheltuieli incluse în lista de întreținere (de exemplu salarii, reparații sau alte costuri comune), pe motiv că nu sunt de acord cu ele, spune avocatul Gelu Pușcaș într-un mesaj pe pagina de Facebook Consultanță Asociații Proprietari.

Totuși, din punct de vedere juridic, această abordare nu produce efectele dorite.

Sumele înscrise în lista de întreținere reprezintă obligații de plată stabilite în cadrul asociației, iar acestea devin exigibile pentru fiecare proprietar, conform cotei sale de participare.

În practică:

plata parțială nu stinge obligația, ci generează restanță;

plata întârziată atrage penalități de întârziere;

refuzul de plată fără o contestare legală poate duce la acumularea integrală a datoriei.

Cu alte cuvinte, simplul dezacord față de anumite cheltuieli nu suspendă obligația de plată.

Atunci când litigiul ajunge în fața instanței, apare întrebarea decisivă: cine trebuie să dovedească plata?

Regula aplicată în mod constant este următoarea:

asociația are obligația de a demonstra existența datoriei (lista de întreținere, evidențe contabile etc.);

odată dovedită datoria, proprietarul este cel care trebuie să dovedească faptul că a achitat sumele datorate.

Așadar, sarcina probei privind plata revine debitorului.

În lipsa documentelor justificative precum chitanțe, ordine de plată sau extrase bancare, se pornește de la prezumția că plata nu a fost efectuată, ceea ce înseamnă că restanța rămâne valabilă și poate fi executată în continuare.

În aceste condiții, instanța are posibilitatea de a dispune obligarea proprietarului la achitarea sumelor datorate. În esență, simpla afirmație de tipul „am plătit” sau „nu datorez” nu are valoare probatorie în lipsa unor dovezi concrete care să o susțină.

În relația cu asociația de proprietari, regula este destul de simplă. Obligația de plată rămâne valabilă, iar dacă cineva susține că a plătit, tot acea persoană trebuie să poată dovedi acest lucru.