Oana Ţoiu a subliniat că intensificarea dialogului diplomatic cu țările nordice este esențială pentru România. Discuțiile au avut loc în perspectiva Summit-ului NATO de la Ankara și a Summitului B9 de la București, axate pe coordonarea aliaților pe Flancul Estic și combaterea amenințărilor hibride.

„Reuniunea „Snow Meeting” de la Vilnius dă tonul discuţiilor privind agenda de securitate la începutul fiecărui an, iar pentru România, intensificarea dialogului diplomatic cu ţările nordice este importantă. La invitaţia ministrului de Externe Kęstutis Budrys, am prezentat perspectiva României în panelul „On the Road Again: NATO Summit in Ankara” (Din nou la drum: Summitul NATO de la Ankara), la care am participat alături de Hakan Fidan, ministrul afacerilor externe al Republicii Turcia, şi de experţi din SUA şi din cadrul NATO”, informează ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

Potrivit sursei citate, discuțiile s-au concentrat pe importanța strategică a Mării Negre și a Dunării, pe extinderea cooperării internaționale pentru protejarea cablurilor submarine și a infrastructurii energetice, precum și pe necesitatea asigurării securității maritime prin colaborarea cu statele riverane.

Oana Ţoiu a precizat că discuțiile au avut loc în perspectiva viitorului Summit NATO de la Ankara și a Summitului B9, pe care România îl va găzdui la București în acest an, eveniment care urmărește coordonarea strânsă a aliaților NATO pe Flancul Estic și combaterea amenințărilor hibride.

„Decizia Comisiei Europene de a aproba aplicaţia României pentru finanţare prin instrumentul SAFE, în valoare de 16,8 miliarde de euro, a fost un bun moment pentru a discuta despre potenţialul de creştere al industriei româneşti de apărare, reuşita Forumului NATO al Industriilor găzduit la Bucureşti toamna trecută şi miza parteneriatelor internaţionale şi a investiţiilor generate de acestea. M-am bucurat că în rândul experţilor invitaţi a fost şi Oana Lungescu, fost purtător de cuvânt al NATO şi o voce relevantă în domeniul politicii externe şi al securităţii”, a afirmat Oana Ţoiu.

Ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, a declarat că, în marja reuniunii „SnowMeeting”, a avut discuții bilaterale „excelente” cu omologii săi Margus Tsahkna din Estonia și Kęstutis Budrys din Lituania.

„Marcăm anul acesta şi un prag simbolic, 35 de ani de relaţii diplomatice cu ambele state, cu care împărtăşim o viziune similară atât în cadrul NATO, cât şi în UE. Acestea sunt membre OCDE, iar votul şi sprijinul lor sunt importante în parcursul aderării României la OCDE în 2026 (deja am îndeplinit, în ianuarie, încă două jaloane)”, a spus Ţoiu.

Ministrul român de Externe a precizat că, în discuția bilaterală cu Estonia, principalele subiecte au vizat aderarea României la OCDE în 2026 și modul în care relația bilaterală poate susține atingerea acestui obiectiv.

„De asemenea, am explorat oportunităţi în domeniul strategic al mineralelor rare şi am agreat un schimb de bune practici în educaţie şi noi tehnologii”, a punctat Ţoiu.

În dialogul cu Lituania, Oana Ţoiu a mulțumit omologului său pentru organizarea forumului „Snow Meeting” și a reconfirmat solidaritatea României prin participarea la misiunile de Poliție Aeriană în Lituania. De asemenea, au discutat despre colaborarea pentru susținerea aderării României la OCDE în 2026.

Potrivit Ministerului de Externe, „Snow Meeting”, ajuns la cea de-a 19-a ediție, este un eveniment anual organizat de MAE lituanian din 2007, recunoscut pentru sesiunile publice și private care facilitează dialoguri directe și informale între demnitari și experți pe teme de securitate europeană.