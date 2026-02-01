Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că orice dezechilibru politic din România se traduce în costuri suportate de cetățeni și că scandalurile publice permanente afectează atât relația cu investitorii, cât și cu instituțiile financiare. Ea a subliniat că speră ca deciziile viitoare ale coaliției să fie constructive și să treacă „dincolo de interesele de partid”, punând accent pe interesele țării.

Declarațiile au fost făcute duminică seară la Euronews România, în contextul întrebărilor despre posibila ruptură a coaliției aflate la guvernare.

”Cred că orice dezechilibru politic, în momentul de faţă, pentru România înseamnă costuri, costuri pe care le vor plăti tot cetăţenii. Acest permanent scandal public, pot să-i zic, nu face bine, nu face bine nici în relaţia cu investitorii, nici în relaţia cu instituţiile financiare, lipsa de stabilitate vine la pachet cu costuri foarte mari. Acum, eu nu fac parte din coaliţie, nu ştiu exact detaliile, nu am apucat să văd ce au decis cei de la PSD, cu siguranţă vor avea o întâlnire în coaliţie şi vor lua nişte decizii care, sper eu, să fie constructive şi să treacă dincolo de interesele de partid, să se uite la interesele României”, a declarat Oana Gheorghiu duminică seară, la Euronews România, întrebată ce ar însemna pentru România ruperea coaliţiei aflate la guvernare.

Partidul Social Democrat a anunțat duminică, după ședința Consiliului Politic Național, că va susține adoptarea, în regim de urgență, a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate. Social-democrații subliniază că aprobarea imediată a acestor măsuri este obligatorie și nu negociabilă.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avertizat că limita de suportabilitate a fost depășită și a prezentat un set de măsuri cu un impact bugetar de 3,39 miliarde de lei, vizând peste 5 milioane de beneficiari.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit despre experiența sa în administrația publică, subliniind că cel mai dificil aspect a fost lipsa digitalizării. Ea a explicat că ritmul de lucru din sectorul public este diferit de cel din mediul privat, la trei luni de la preluarea portofoliului în Guvern.