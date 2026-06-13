Oamenii preferă să meargă mai mult la stânga. De ce se întâmplă asta?

Oamenii de știință au descoperit un tipar global legat de modul în care oamenii se deplasează. Studiul a analizat comportamentul persoanelor care se plimbă fără a avea o destinație clară, de exemplu prin parcuri. Cercetătorii s-au întrebat dacă oamenii au tendința de a vira mai des la stânga sau la dreapta, iar rezultatul studiului i-a surprins.

Într-un experiment separat, 209 persoane au fost rugate să meargă singure într-o incintă hexagonală, construită din scaune și mese. Astfel, cercetătorii au eliminat orice șansă ca mulțimea să influențeze direcția de deplasare. Rezultatele au arătat o tendință constantă, deși modestă, de a vira în sens invers acelor de ceasornic. Această preferință nu a fost afectată de mâna sau piciorul dominant, nici de sexul participanților.

Singurul factor care a produs variații ușoare a fost vârsta. Persoanele mai tinere au manifestat o orientare mai puternică spre stânga, studiul incluzând participanți cu vârste de până la 35 de ani. Cercetătorii subliniază că, deocamdată, cauzele exacte nu sunt cunoscute.

De asemenea, fenomenul nu pare să fie influențat de factori la scară largă, precum forța Coriolis sau câmpul magnetic al Pământului. Cercetătorii sugerează că ar putea exista o componentă biologică a acestei preferințe.

Cercetătorii sugerează că ar putea exista o componentă biologică a acestei preferințe. Studiul exclude, cel puțin pentru moment, posibilele cauze externe și deschide calea pentru cercetări viitoare care să analizeze mecanismele biologice din spatele acestui comportament.

Tendința de a merge la stânga are implicații practice în proiectarea spațiilor publice. Aeroporturile, gările, muzeele, centrele comerciale și stadioanele ar putea fi optimizate ținând cont de acest comportament subtil. Planificarea rutelor de evacuare poate beneficia de aceste constatări, contribuind la mișcarea mai eficientă a mulțimilor.

Cercetarea indică faptul că tendința de a vira la stânga nu este doar un detaliu cultural, ci poate avea legătură cu modul în care corpul uman funcționează.

„Există niște paralele interesante cu anumite sporturi”, a explicat inginerul Claudio Feliciani de la Universitatea din Tokyo „Prejudecata puternică constatată la oameni sugerează o oarecare asimetrie la nivel biomecanic”. Studiul oferă perspective noi asupra modului în care oamenii interacționează cu spațiul și cu ceilalți în deplasare. Cercetarea a fost publicată în Nature Communications și deschide noi direcții pentru studii viitoare privind comportamentul uman.