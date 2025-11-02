Mercando Green Technology AG funcționează de aproape 15 ani în cantonul Zug, cu adresă de corespondență într-o clădire de birouri din piața centrală. Oficial, Mercando figurează ca investitor în tehnologii și energie alternativă.

Investigația notează, însă, că ar fi finanțat parteneriate legate de trafic de tehnologie de precizie către industria militară rusă.

În dosarul DIICOT din România, aceeași Mercando apare în episodul unei presupuse înșelăciuni de 1,1 milioane de euro, unde Călin Georgescu este prezentat ca intermediar în mai multe etape.

Antreprenorul buzoian Răzvan Leu a reclamat că a virat 1,1 milioane de euro către o bancă fantomă din Londra. Ulterior, ar fi fost direcționat către o „soluție amiabilă” cu Mercando, materializată printr-un contract de creditare datat 19 iulie 2023.

Leu a relatat că a primit trei ordine de plată fără acoperire și mesaje repetate care promiteau rezolvarea. În ianuarie 2024, a depus plângere la DIICOT. În întâlniri a participat și Ion Negoescu, fost ofițer DIPI, descris ca liant între părți.

Contractul indică reprezentarea Mercando prin Alfred Andreas Walz, cetățean german, și prezența în acte a elvețianului Andreas Kurt Rudolf.

Investigația menționează un executiv fondator, Mihail Cebotari, activ în primii ani, care a promovat un proiect de biogaz la Drochia, nefinalizat. Cebotari ar fi ieșit din Mercando în 2014, lăsând compania pe mâna directorilor nominali.

Zorg Biogas AG, firmă elvețiană de inginerie asociată în proiecte din spațiul post-sovietic, este condusă de Alexei Babkin, alături de fratele său, Iaroslav. Materialul arată suspiciuni privind intermedierea de echipamente de înaltă precizie către Promtehnologhia, grup rus sancționat.

O anchetă elvețiană din 2018 s-a închis cu o amendă aplicată unui director tehnic, dar în 2023 autoritățile germane l-au trimis în judecată pe omul de afaceri Ulli Sigloch, partener contractual în aceleași lanțuri.

În orbită apare și Natalia Belevskaia, cu pașaport românesc, conectată la companii de supraveghere și comunicații din Zürich.

Cebotari a confirmat existența unei relații contractuale prin care Francisc Dokonal administrează active până în 2028.

Investigația reconstituie și episoade legate de Ioan Niculae, care ar fi plătit pentru o linie de credit către compania lui Dokonal, și de Ionel Rusen, vizibil atât în speța Leu, cât și în tentativa de achiziție a Uzinei Mecanice Drăgășani.

Materialul arată frecventări și întâlniri anterioare ale lui Călin Georgescu cu aceste persoane, în contextul unor demersuri financiare și contractuale care au precedat plângerile penale.

Toată investigația o puteți citi AICI.