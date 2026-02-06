Publicaţia Europa Liberă îşi va înceta activitatea în România începând cu 31 martie, potrivit informaţiilor obţinute de Paginademedia.ro. Decizia marchează finalul unui proiect jurnalistic relansat în 2018, într-un context dominat de îngrijorări privind dezinformarea şi slăbirea încrederii în presa independentă.

Informaţiile disponibile arată că închiderea nu vizează exclusiv România. Potrivit aceloraşi surse, şi serviciul Europa Liberă din Bulgaria urmează să fie închis, ceea ce indică o decizie mai amplă la nivel regional, nu doar una punctuală legată de piaţa media românească.

Înainte de acest anunţ, serviciul maghiar al Europei Libere a fost închis la mijlocul lunii noiembrie 2025. Decizia a fost luată într-un context politic sensibil, coincizând cu vizita premierului Viktor Orbán la Casa Albă, eveniment care a atras atenţia asupra relaţiilor dintre administraţia de la Budapesta şi instituţiile occidentale.

Până la momentul publicării acestei ştiri, oficialii Publicaţiei Europa Liberă nu au putut fi contactaţi pentru un punct de vedere referitor la motivele concrete ale închiderii şi la eventualele perspective pentru echipa redacţională din România.

Publicaţia Europa Liberă din România funcţionează cu o echipă de aproximativ 20 de angajaţi, majoritatea jurnalişti şi editori implicaţi în producţia de conţinut zilnic, investigaţii şi analize. De-a lungul timpului, redacţia s-a remarcat prin abordări aprofundate şi prin subiecte sensibile, cu impact direct asupra vieţii publice.

Actuala publicaţie este continuatoarea serviciului Radio Europa Liberă, un post de radio cu o semnificaţie istorică majoră pentru România. Postul a fost recepţionat în perioada comunistă şi a continuat să emită până în anul 2008, când activitatea sa a fost oprită după aderarea României la Uniunea Europeană.

Relansarea din 2018 a avut loc într-un context diferit, dominat de expansiunea mediului online şi de creşterea fenomenului de manipulare informaţională. Revenirea Publicaţiei Europa Liberă a fost justificată atunci prin nevoia de jurnalism profesionist, capabil să ofere informaţii verificate şi să contracareze naraţiunile false.

La momentul relansării, misiunea asumată de publicaţie a fost aceea de a contribui la consolidarea unei prese libere şi la stimularea dezbaterilor democratice în România şi în regiune, în parteneriat cu media independente şi societatea civilă.

Publicaţia Europa Liberă a fost lansată în România sub conducerea Sabinei Fati, jurnalistă cu experienţă, cunoscută anterior pentru activitatea sa la România liberă.

După mai puţin de doi ani de la lansare, conducerea publicaţiei a fost preluată de Elena Vijulie, jurnalistă care conduce redacţia şi în prezent. Schimbarea de management nu a modificat direcţia editorială, ci a consolidat accentul pus pe investigaţii şi pe subiecte de interes public major.

La momentul revenirii pe piaţa românească, obiectivele publicaţiei au fost formulate clar într-o declaraţie oficială:

„Sperăm în mod special ca transmisiunile noastre, realizate de jurnalişti locali, să contribuie la dezvoltarea unei prese libere, să promoveze valorile şi instituţiile democratice şi să susţină dezbaterile în ambele ţări despre locul lor în NATO, în Uniunea Europeană şi în celelalte organizaţii occidentale. Aşteptăm să intrăm în parteneriat cu media locale independente şi cu societatea civilă”, spunea atunci Thomas Kent, preşedintele companiei REL/RL.

Declaraţia reflecta miza strategică a proiectului, care depăşea simpla producţie de ştiri şi viza consolidarea ecosistemului media democratic într-o regiune aflată sub presiuni politice şi informaţionale constante.

De-a lungul anilor, Publicaţia Europa Liberă a publicat numeroase investigaţii care au generat reacţii publice şi instituţionale. Una dintre cele mai cunoscute a fost ancheta semnată de jurnalista Oana Despa, referitoare la parlamentarii români care solicitau deconturi pentru chirie, deşi locuiau în Bucureşti sau în zonele limitrofe.

Investigaţia a scos la iveală un mecanism legal folosit abuziv şi a generat o presiune publică semnificativă. În urma dezvăluirilor şi a reacţiilor apărute în spaţiul public, legislaţia privind decontarea chiriei pentru parlamentari a fost modificată.

Publicaţia a continuat să fie o sursă constantă de informaţii şi investigaţii relevante, fiind citată frecvent de alte instituţii media. În luna octombrie 2025, Europa Liberă s-a aflat în topul citărilor, confirmând influenţa editorială şi credibilitatea câştigată în rândul jurnaliştilor şi al publicului.